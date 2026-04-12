Választás 2026 – A finishbe értünk, érkeznek az eredmények!

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Tragédia a szavazókörben: félbeszakították a voksolást egy haláleset miatt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy ember a helyszínen összeesett, a mentők pedig már nem tudták újraéleszteni. A választópolgár halála miatt felfüggesztették a szavazást a zákányi 002-es szavazókörben. A döntést az érintett bizottság a történtek után hozta meg.
Egy választópolgár meghalt Zákányban, a 002-es számú szavazókörben a voksolás idején. A történtek miatt a szavazást felfüggesztették az érintett somogyi településen – írta a választás.hu, 2026. április 12-én, 17 óra 53 perckor.

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Meghalt egy választópolgár Zákányban, Somogy vármegyében a szavazás alatt. A történtek miatt a választás napján felfüggesztették a voksolást az érintett szavazókörben.

Ittasan érkezett a szavazatszámláló bizottsági tag, rövid úton hazaküldték

Vélhetően az idei választás legextrémebb jelenetén már túl vagyunk: Cegléden, a 7. számú szavazókörben már a választás legelső óráiban rendkívüli eset történt. Egy férfi, akit a Tisza Párt delegált a szavazatszámláló bizottságba, ittas állapotban érkezett meg, és többször is szeszes italt fogyasztott a szavazóhelyiség területén.

 

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról