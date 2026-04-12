Tragédia a szavazókörben: félbeszakították a voksolást egy haláleset miatt

Egy választópolgár meghalt Zákányban, a 002-es számú szavazókörben a voksolás idején. A történtek miatt a szavazást felfüggesztették az érintett somogyi településen – írta a választás.hu, 2026. április 12-én, 17 óra 53 perckor.

Meghalt egy választópolgár Zákányban, Somogy vármegyében a szavazás alatt. A történtek miatt a választás napján felfüggesztették a voksolást az érintett szavazókörben.

Ittasan érkezett a szavazatszámláló bizottsági tag, rövid úton hazaküldték

Vélhetően az idei választás legextrémebb jelenetén már túl vagyunk: Cegléden, a 7. számú szavazókörben már a választás legelső óráiban rendkívüli eset történt. Egy férfi, akit a Tisza Párt delegált a szavazatszámláló bizottságba, ittas állapotban érkezett meg, és többször is szeszes italt fogyasztott a szavazóhelyiség területén.