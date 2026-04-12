Választás 2026

„Holnap már késő lesz” – erős üzenetet küldött Menczer Tamás

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Menczer Tamás videóban értékelte a választási részvétel alakulását és a kampány tapasztalatait. A választás tétjéről és a részvétel jelentőségéről is beszélt, hangsúlyozva a döntés fontosságát.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a választás jelentőségéről és a részvételi adatok alakulásáról.

A választás tétjét hangsúlyozta Menczer Tamás
A választás tétjét hangsúlyozta Menczer Tamás
Fotó: Fidesz Sajtó

A politikus a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta: „Holnap már késő lesz! Ma kell megvédenünk Magyarországot! A tét óriási. Háború vagy béke? A hazádnak szüksége van rád!”

A magyarok pontosan megértették, hogy mekkora a választás tétje, ezt a visszajelzést kapom én is a telefonálás során és a kollégáim is, akik kopogtatnak és szintén telefonálnak, ugyanezt erősítik meg

– mondta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató szerint sokan már leadták szavazatukat, mások úton vannak a szavazókörök felé, illetve a nap későbbi részében készülnek voksolni. Úgy fogalmazott: a választók „pontosan értik”, hogy a döntésnek nagy a tétje.

 

Országgyűlési választás 2026. április 12.