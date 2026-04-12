Minden szavazat számít – megszólalt a szakértő

Kiélezett a küzdelem, soha nem volt annyira igaz az állítás, hogy minden szavazat számít, mint most - mondta az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A választás kimenetele minden szavazaton múlhat

Szikra Levente: minden szavazat számít

Szikra Levente kifejtette, napközben a részvételi adatokat kell figyelni, a közvélemény-kutatásoknak most már kevés jelentősége van; utóbbiakban ráadásul akkora különbségek voltak, hogy megkérdőjeleződött a hitelességük. Mint mondta, létezik a "győzteshez húzás jelensége", amire főként a baloldalhoz köthető, ellenzéki intézetek apellálnak. Ez azonban "a gyakorlatban általában nem szokott bejönni" – jegyezte meg.

A szakember szerint azért is építi a Tisza Párt a "választási csalás hamis narratíváját", mert egyrészt nem annyira biztos a győzelmében, másrészt így lehet egy "radikális keménymagot" egy esetleges választási vereség után erőszakos cselekmények szervezésére tüzelni.

A Tisza Párt környezetében - például a pénteki Hősök terén megrendezett nagykoncerten - megjelentek ezek az emberek, ami a párt számára is aggasztó jel lehet, de "fejétől bűzlik a hal" – fogalmazott.

Szikra Levente, megjegyezve, hogy Magyar Péter megjelenése a magyar közéletben biztatást jelentett ezeknek a személyeknek. Hozzátette, a Tisza Párt nem tudta a "nyugodt erő" képét kialakítani magáról, emiatt is van a Fidesznek nagyobb esélye a győzelemre.

Ugyanakkor megfigyelhető egy önellentmondás is – hívta fel a figyelmet a szakember. Tavaly nyáron Magyar Péter azt mondta, nem lehet csalni a magyar választási rendszerben; és arról is beszél, hogy kétharmados győzelmet aratnak. Tehát a választási csalás emlegetésével csak politikai szándékai lehetnek – közölte.

Szikra Levente szerint valóban rekordmagas részvételre lehet számítani, az eddigi rekord 73,5 százalék volt 2002-ben, a második fordulóban; a 90 százalék feletti prognózisok azonban szerinte túlzók. De ha sokan elmennek, az azt jelenti, "él és virul a magyar demokrácia".

Mint elmondta, a magyar választási rendszer vegyes: az országos listáról kiosztható 93 hely teljesen arányos; a 106 egyéni választókerületben a többségi elv érvényesül, ami megfelel a magyar hagyományoknak. Mivel vidéken él a magyar népesség kétharmada, igazak azok az állítások, hogy vidéken dől el a választás - fűzte hozzá.

Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseit az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese nem nevezné választási csalásnak, de politikai zsarolásnak, figyelmeztető jelnek igen. Szikra levente szerint olyan döntések vannak most Brüsszelben előkészítve, amelyek nagyban érintik Magyarország jövőbeli sorsát.

Ráadásul Európát több súlyos válság fogja a közeljövőben egyszerre elérni. Ilyen az energiaellátás: miközben Európa elvágta magát az orosz forrástól, a közel-keletit nem, vagy csak nagyon drágán tudja beszerezni. Nyártól végre kell hajtani a migrációs paktumot, amikor kvóták szerint szétosztják a tagállamok között a menedékkérőket; és továbbra is itt van az ukrán háború ügye. "Magyarországnak nehéz dolga lesz a következő években, ha navigálni akar ebben a helyzetben, pláne, ha egy újonc kormánya lesz" – mondta.

A szakember szerint a Barátság kőolajvezeték kérdése akkor meg fog oldódni, ha a Fidesz nyer; akkor már kérdésesebb, ha a Tisza győz.