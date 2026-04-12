„A magyar emberek tudják, hogy most, ma kell megvédeni a normális életüket”

„Mintha első ízben látnám életemben ezeket a fenyőket, jávorfákat, nyírfákat. Minden kíváncsian néz rám és vár. Milyen szépek ezek a fák... és milyen szépen lehetne itt éldegélni!” – olvasható az Ellenpont oldalán.

Tuzenbach báró, amikor ezt mondja, már kihívta párbajra a nála sokkal erősebb, ravaszabb, tapasztaltabb Szoljonij hadnagyot. Tudja, hogy meg fog halni, mert Szoljonij megöli. Tudja, hogy vége. Indul a párbajra, búcsúzik a három nővér közül a legfiatalabbtól, akibe szerelmes. És ez a zavart, figyelmetlen ember – miután már, ahogy írtuk, tudja, hogy vége – hirtelen észreveszi azokat a szépségeket, amiket addig természetesnek gondolt. És nem vett észre. Nem vette észre, mert természetesnek gondolta.

De most már késő. Szoljonij hadnagy néhány perc múlva valóban megöli Tuzenbach bárót.

Csehov egyik legszívbemarkolóbb jelenete.

Amikor Magyar Péter figuráját megpróbáltam a drámairodalom egy-egy alakjában megkeresni, természetesen Shakespeare jutott eszembe. Jago, a tehetségtelen és gonosz zászlós, aki bár alkalmatlan, hogy hadnaggyá léptesse elő Othello, mégis arra vágyik és ezért minden aljasságra kész. Angelo, a tehetségtelen és gonosz trónbitorló a Szeget szeggelből, aki megpróbálja megszerezni Bécs városát az első embertől, a bölcs Hercegtől. És mindenekelőtt Edmund a Lear királyból, a tehetségtelen és gonosz fattyú, aki fogadott apját és az apa törvényes fiát akarja elpusztítani.

De most Csehov jutott eszembe. Nem, nem a kétarcú hazudozóról, a saját nadrágját összecsináló, a templomból kijövő hívekkel rikácsoló, zavaros életű bohócról.

Ennél sokkal komolyabb a helyzet, mint sem hogy most az ukrán ügynökpárti tiszásról beszéljünk.

Beszéljünk magáról a helyzetről. És Tuzenbach báróról.

Azt hiszem, a magyar emberek nem olyanok, mint a báró. Nem holnap, nem április 13-án fognak észbe kapni, milyen szép is az élet, milyen jól is lehetne élni, milyen biztonságot és nyugalmat ad, hogy Európa minden bizonnyal legkiemelkedőbb államférfije, Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt élhetnek.

Sőt. Biztos vagyok benne, hogy a magyar emberek többsége tudja: mit jelentene az, ha az ukránoknak engedelmeskedő Tisza Párt miatt ezer forint lenne a benzin. Mit jelentene az, ha a Tisza Párt leválna az olcsó orosz olajról és nem lenne rezsicsökkentés, és sokkal többet kellene fizetni a fűtésért. Hogy mit jelentene – igen – fázni. Ahogy az a Tisza Párt összes ismert szakértőjének videófelvételeken látható mondataiból és a nyilvánosságra került, bár nem a nyilvánosságnak szánt, eltitkolni próbált, de konkrét programjából kiderül.