Ismert író mondja el, miért áll ki Orbán Viktor és a nemzeti kormány mellett

Kötter Tamás a magyar választásokra készülve videóban sorolta fel, miért támogatja a nemzeti kormányt. Az író szerint a jelenlegi politika védi azokat az értékeket, amelyeket a magyar közéletben meghatározónak tart.

A soproni Békemenet résztvevői vonulnak a Fő térre, ahol országjárásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 2026. április 08-án

Kötter Tamás videóban mondta el, hogy a közelgő magyarországi választások előtt azért támogatja a nemzeti kormányt, Orbán Viktor politikáját és a Fideszt, mert ezekben látja a keresztény és magyar identitásból fakadó értékek képviseletét.

Az író szerint ilyen érték Isten létének elfogadása, a nemzetek Európája, a család mint a társadalom alapköve, a szuverén Magyarország és az európai kultúra védelme, emellett egyetért a kormány migrációs, külpolitikai és családtámogatási intézkedéseivel is.

Kötter Tamás arról is beszélt, hogy a 2002 és 2010 közötti Gyurcsány- és Bajnai-korszak több szereplőjét most a Tisza Párt környékén látja, ezért tartja különösen fontosnak a választást.

J. D. Vance: Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok

Biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor győzni fog. Ez a terv - szögezte le J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatásán kedden a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A Választás 2026 kampányhajrában érkezett Magyarországra a magas rangú amerikai vezető, aki barátságáról biztosította a magyar kormányfőt.