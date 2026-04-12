Választás 2026 - Megkezdődött a voksolás

A szavazás megkezdésekor az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárja le a szavazatszámláló bizottság a vasárnapi országgyűlési választáson.

A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.

Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető.

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák - köztük a mozgóurna - üresek-e. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat. A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnákból - a szétszedése nélkül - ne lehessen szavazólapot kivenni vagy az urnákba, az erre szolgáló nyíláson kívül máshol, szavazólapot betenni.

Még a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottság feladatai közé tartozik a választási iratok, nyomtatványok kihelyezése. Ebben az időszakban - a szavazás 6 órai megkezdéséig - a bizottság és a választási iroda tagjain kívül senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben a sajtó és a nemzetközi megfigyelők kivételével.