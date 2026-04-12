Választás 2026 - Megkezdődött a voksolás

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor az Igazság órája különkiadásában – kövesse velünk élőben!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Percről percre
Választás 2026

Frissült:
47 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

7 perce
Még van idő mozgóurnát igényelni
14 perce
Mikor várhatóak részeredmények a részvételi arányról?
17 perce
Voksolni csak személyesen lehet
22 perce
Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit
29 perce
Több országban is megnyíltak a külképviseleti szavazókörök
34 perce
36 perce
Megkezdődött a szavazás
42 perce
Ezekre lehet ma szavazni
46 perce
Mikor lesz ma eredmény?
48 perce
A választás számokban
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma országszerte megkezdődött a szavazás a rendszerváltás utáni tizedik országgyűlési választáson. A több mint 10 ezer szavazókörben reggel 6 és este 7 óra között várják a mintegy 7,5 millió választópolgárt. A választás egyfordulós, a választók egyéni jelöltre és pártlistára is szavazhatnak. Az előzetes eredmények már az urnazárást követően megjelennek, késő estére pedig magas feldolgozottság várható. Kövesse nálunk élőben a nap legfontosabb eseményeit!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026pártok támogatottságaválasztásparlamenti képviseletvoksképviselőjelöltszavazókörországgyűlési választások
Cikkünk folyamatosan frissül10 bejegyzés

A választáson 106 egyéni választókerületben 639 jelölt indul, miközben az országos listákról 93 mandátumot osztanak ki. A külképviseleteken több mint 90 ezer, levélben pedig közel félmillió, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választó voksolhat, utóbbiak közül már több mint 250 ezren leadták szavazatukat. Az átjelentkezéssel szavazók száma meghaladja a 224 ezret. A nemzetiségi választók pártlista helyett saját nemzetiségi listára szavazhatnak, így – a szerb kivételével – minden nemzetiség képviselethez juthat az Országgyűlésben.

 

 

06:29
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Még van idő mozgóurnát igényelni

Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán.

Aki még nem tette meg, de szeretne mozgóurnával szavazni, az kérelmét vasárnap délig még benyújthatja online, elektronikus azonosítással. Emellett el lehet juttatni a kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással nem rendelkező személlyel (például futárral vagy hozzátartozóval), valamint kézbesítési meghatalmazottal is.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylés okát is, arra hivatkozva például nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki a munkája miatt nem tud elmenni a szavazókörbe.

 

06:22
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Mikor várhatóak részeredmények a részvételi arányról?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18:30-kor.

06:19
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Voksolni csak személyesen lehet

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt igazolnia kell személyazonosságát, ezt bármilyen típusú személyi igazolvánnyal megteheti. A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá az 1998 végétől kiadott lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is. 

A DÁP-alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le a voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztatták. Ha valaki nem kapta meg az értesítőt vagy most nem találja, a valasztas.hu oldalon a lakcíme alapján megkeresheti, hogy milyen címen találja azt a szavazókört, ahol voksolhat. Lakóhelyétől eltérő helyen, átjelentkezéssel csak az a mintegy 224 ezer választópolgár voksolhat, aki ezt korábban kérte. A szavazóhelyiségben csupán az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe.

06:14
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit

Az ország nagyon sokat veszítene, belevisznek minket a háborúba: egész Európa a háború felé tart, a családok költéségei megugranak, de mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családokat is

- mondta.

A miniszterelnök az Igazság órája különkiadásában beszélt erről. 

06:06
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Több országban is megnyíltak a külképviseleti szavazókörök

Sorra nyílnak a szavazókörök a Magyarországgal egy időzónában lévő külképviseleteken, az országgyűlési választásra ezeken a helyeken is reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat, összesen 72 924 választópolgárt.

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton szavaztak, az első Amerikán kívüli szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor, majd folyamatosan nyíltak az ausztráliai, az ázsiai, majd a kelet- és észak-európai, valamint a közel-keleti szavazókörök is.

A magyarországiakkal egy időben nyitottak ki a szavazókörök Svédországban (Stockholm), Norvégiában (Oslo), Dániában (Koppenhága), Hollandiában (Hága), Belgiumban (Brüsszel), Luxemburgban (Luxembourg), Németországban (Berlin, Düsseldorf, München, Nürnberg és Stuttgart), Franciaországban (Párizs, Lyon és Strasbourg), Svájcban (Bern és Genf), Olaszországban (Milánó és Róma), Máltán (Valletta), Spanyolországban (Barcelona, Madrid és Malaga), Lengyelországban (Varsó, Krakkó, Wroclaw és Gdansk) és Csehországban (Prága). Ezen a 27 külképviseleten 48 744 választót várnak, a legtöbbet Hágában (6308), Münchenben (5542) és Stuttgartban (4162).

06:02
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor az Igazság órájában - Kövesse élőben!

A miniszterelnök a választás reggelén emlékeztet, hogy gyermekeink és unokáink érdekében is nemet kell mondanunk Brüsszel fenyegetésére, a velük összejátszó Tisza Pártra, és igent kell mondanunk a biztos választásra, a Fidesz–KDNP-re.

06:00
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megkezdődött a szavazás

A szavazás megkezdésekor az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárja le a szavazatszámláló bizottság a vasárnapi országgyűlési választáson.

A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.

Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető.

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák - köztük a mozgóurna - üresek-e. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat. A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnákból - a szétszedése nélkül - ne lehessen szavazólapot kivenni vagy az urnákba, az erre szolgáló nyíláson kívül máshol, szavazólapot betenni.

Még a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottság feladatai közé tartozik a választási iratok, nyomtatványok kihelyezése. Ebben az időszakban - a szavazás 6 órai megkezdéséig - a bizottság és a választási iroda tagjain kívül senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben a sajtó és a nemzetközi megfigyelők kivételével.

05:53
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ezekre lehet ma szavazni

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják.

Azok a jelöltek indulhattak az egyéni választókerületben, akik összegyűjtöttek 500 érvényes ajánlást. 

A 106 egyéni választókerületben 639 egyéni jelölt indul, közülük 31 független. A választáson nincs érvényességi küszöb: az a jelölt nyeri a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapta (relatív többség), függetlenül attól, hányan mentek el voksolni.

Az országos listákról 93 mandátumot osztanak szét, a listákra adott szavazatok és a töredékszavazatok arányában. Országos listát az a párt állíthatott, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet; két párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján közös pártlistát állíthatott. Az országos pártlistás szavazólapon öt pártlista szerepel.

05:50
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Mikor lesz ma eredmény?

Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a www.valasztas.hu oldalon, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

05:48
2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A választás számokban

A 3154 településen és 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókör reggel 6 órakor nyit, és este 7 óráig várják az urnákhoz a választásra jogosult 7,5 millió választópolgárt.

A 149 külképviseleten 90 730 választópolgár adhatja le voksát, 497 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
