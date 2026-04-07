Eddig ennyi levélszavazat érkezett az NVI-hez

Az NVI tájékoztató oldalának a www.valasztas.hu-nak a kedd reggeli adatai szerint 151 485 levélszavazatot adtak már le az idei országgyűlési választásra, ebből 8838-at közvetlenül az NVI-hez juttattak vissza, 142 647-et pedig a külképviseleteken adtak le.

A Nemzeti Választási Iroda által feldolgozott adatok szerint eddig a legtöbb érvényes szavazási iratot Szerbiában adták fel – Fotó: MTI / Kiss Gábor

A Nemzeti Választási Iroda hétfőn kezdte el a levélszavazatok feldolgozását

Az NVI hétfőn kezdte meg az azonosító nyilatkozatok ellenőrzését. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött hétfő óta, csak azt, hogy az ellenőrzöttek között kedd reggelig 28 722 érvényes szavazási iratot találtak. A tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről.

E szerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (14 497-et) olyan választók juttatták vissza, akik szerbiai értesítési címet adtak meg, romániai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 4326, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 846 érvényes szavazási irat érkezett már vissza.

Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 226 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 331, és van 8330 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgár adott le, aki azt kérte, névjegyzékbe vételéről e-mailben értesítsék.

