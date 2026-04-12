Sulyok Tamás: Megvan a legitim alap, hamarosan összeül az új Országgyűlés

Választás 2026 - Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás
Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).
Sulyok Tamás az NVI székhelyén tett sajtónyilatkozatában azt mondta, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz.
A rekordmagas részvétel kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését - fogalmazott, úgy folytatva: "a választás eredménye - bármi lesz is az - legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország".
Az államfő kitért arra, hogy a végleges eredményekre még várni kell, vasárnap csak előzetes eredmények várhatók; az alaptörvény értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is.
Hozzáfűzte: a választási eredmények ismertté válását követően, kellő időben egyeztetéseket fog kezdeményezni az Országgyűlésbe bejutott minden párt vezetőjével; a kormányalakítási felkérést szintén az alaptörvénnyel és alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni.
Zárják az urnákat, hamarosan érkeznek az első eredmények!
Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson. A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.
Most dől el minden? Megindult a levélszavazatok bontása
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják.