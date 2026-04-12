Sulyok Tamás: Megvan a legitim alap, hamarosan összeül az új Országgyűlés

Sulyok Tamás szerint a választás eredménye legitim alapot ad az ország következő irányának kijelöléséhez. Az államfő arról is beszélt, hogy 30 napon belül össze kell hívnia az Országgyűlés alakuló ülését.

Sulyok Tamás szerint rendben lezajlott a választás (A képen a köztársasági elnök) Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Választás 2026 - Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).

Sulyok Tamás az NVI székhelyén tett sajtónyilatkozatában azt mondta, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz.

A rekordmagas részvétel kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését - fogalmazott, úgy folytatva: "a választás eredménye - bármi lesz is az - legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország".

Az államfő kitért arra, hogy a végleges eredményekre még várni kell, vasárnap csak előzetes eredmények várhatók; az alaptörvény értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is.

Hozzáfűzte: a választási eredmények ismertté válását követően, kellő időben egyeztetéseket fog kezdeményezni az Országgyűlésbe bejutott minden párt vezetőjével; a kormányalakítási felkérést szintén az alaptörvénnyel és alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni.

Zárják az urnákat, hamarosan érkeznek az első eredmények!

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson. A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

Most dől el minden? Megindult a levélszavazatok bontása

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják.