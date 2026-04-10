Kulcsár Edina elmondta, miért Orbán Viktor a biztos választás

Kulcsár Edina szépségkirálynő, modell egy videóban hangsúlyozta, hogy a magyar kormány milyen példaértékűen segítette a családokat az elmúlt években.

Hétvégén választás van, és szerintem soha nem volt ilyen fontos, hogy elmenjünk szavazni, mint most – mondta Kulcsár Edina szépségkirálynő, modell.

„Az elmúlt évek alatt olyan szintű változások és fejlődések történtek, hogy én anyukaként nagyon meg vagyok elégedve” – fogalmazott.

A háború bizony elég régóta itt van a levegőben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekben az időkben egy stabil és tapasztalt miniszterelnökre van szükségünk

– hangsúlyozta.