Ha nem akarsz háborút, menj szavazni! – ezt üzeni Menczer Tamás

Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videóban fordult a szavazókhoz. A választás kapcsán arra kérte az embereket, hogy éljenek szavazati jogukkal és vegyenek részt a voksoláson.
A politikus a videóhoz azt írta: „Ha nem akarsz háborút, menj szavazni. Most mi jövünk.”
Ha nem akarsz háborút, ha nem akarod a pénzedet Ukrajnába küldeni, ha nem akarsz ezer forintot fizetni a benzinért és háromszoros árat a rezsiért, és ha nem akarod, hogy Magyarország a herelóbálók országává váljon, akkor szavazz Orbán Viktorra és a Fideszre!”
– mondta a politikus.
Menczer Tamás hozzátette: csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás.
