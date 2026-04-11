Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026

Választás előtt jöttek a figyelmeztetések – ez aggasztja a megfigyelőket

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közel száz megfigyelőből álló Liberty Coalition for a Free and Fair Election nemzetközi választási megfigyelői misszió második hete vizsgálja az április 12-i országgyűlési választások előkészületeit. Az elmúlt időszakban a választási megfigyelői misszió képviselői egyeztetéseket folytattak a választási szervek, az Alkotmánybíróság, a Kúria, a politikai pártok, a média, valamint az egyetemi világ képviselőivel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026szavazásországgyűlési választás

A magyar választók szempontjából megnyugtatónak tartjuk, hogy az állami szervek stabil és demokratikus jogi környezetben, a választási szervek pedig – az informatikai rendszerekre vonatkozóan is – professzionálisan készülnek a vasárnapi választásokra. Mindez alapvető feltétele annak, hogy a magyarok szabadon és demokratikus módon gyakorolják választójogukat, és hiteles, megbízható eredmények születhessenek a választás eredményeképpen. 

Aggodalomra adnak okot ugyanakkor az egyes külföldi, nemzetközi befolyásolási kísérletekről szóló hírek, azaz idegen államoknak, titkosszolgálatoknak, nem állami szereplőknek a választójog által nem szabályozott formában történő együttműködései magyar politikai szereplőkkel, aktivistákkal vagy az olyan megfélemlítésre is alkalmas körülmények, mint a szavazókörök egyes ellenzéki politikai szervezetek által szervezett, a választási eljárásban nem szabályozott szereplők általi külső megfigyelése. Szintén aggodalomra ad okot, hogy egyes, főleg az ellenzékhez köthető politikai és médiaszereplők alá nem támasztott híresztelések és álhírek alapján már előre „választási csalásról” beszélnek. Az ilyen típusú híresztelések a demokráciába vetett bizalom mesterséges aláásására tett aggasztó kísérletnek tekinthetőek.

Mindezek megnyugtató tisztázására a Liberty Coalition for a Free and Fair Election független nemzetközi választási megfigyelői misszióként a választás teljes folyamatát figyelemmel kíséri és értékeli, a választás napján országszerte jelen lesz a szavazókörökben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
