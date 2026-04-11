Választás előtt jöttek a figyelmeztetések – ez aggasztja a megfigyelőket

A magyar választók szempontjából megnyugtatónak tartjuk, hogy az állami szervek stabil és demokratikus jogi környezetben, a választási szervek pedig – az informatikai rendszerekre vonatkozóan is – professzionálisan készülnek a vasárnapi választásokra. Mindez alapvető feltétele annak, hogy a magyarok szabadon és demokratikus módon gyakorolják választójogukat, és hiteles, megbízható eredmények születhessenek a választás eredményeképpen.

Aggodalomra adnak okot ugyanakkor az egyes külföldi, nemzetközi befolyásolási kísérletekről szóló hírek, azaz idegen államoknak, titkosszolgálatoknak, nem állami szereplőknek a választójog által nem szabályozott formában történő együttműködései magyar politikai szereplőkkel, aktivistákkal vagy az olyan megfélemlítésre is alkalmas körülmények, mint a szavazókörök egyes ellenzéki politikai szervezetek által szervezett, a választási eljárásban nem szabályozott szereplők általi külső megfigyelése. Szintén aggodalomra ad okot, hogy egyes, főleg az ellenzékhez köthető politikai és médiaszereplők alá nem támasztott híresztelések és álhírek alapján már előre „választási csalásról” beszélnek. Az ilyen típusú híresztelések a demokráciába vetett bizalom mesterséges aláásására tett aggasztó kísérletnek tekinthetőek.

Mindezek megnyugtató tisztázására a Liberty Coalition for a Free and Fair Election független nemzetközi választási megfigyelői misszióként a választás teljes folyamatát figyelemmel kíséri és értékeli, a választás napján országszerte jelen lesz a szavazókörökben.