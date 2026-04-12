Szentkirályi Alexandra megszólalt a legfontosabb kérdésekről

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta: a választás nemcsak politikai kérdés, hanem a magyarok jövőjéről szóló döntés. A videóban úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi közvélemény is figyelemmel kíséri a magyarországi eseményeket.

Mi a választás tétje Szentkirályi Alexandra szerint?

Szentkirályi Alexandra szerint a választás során a magyarok két eltérő jövőkép között döntenek. Mint mondta, az egyik út a békét, a gazdasági gyarapodást és a biztonságot képviseli, míg a másik szerinte háborús kockázatokat és külső befolyást hordoz.

Arról is döntünk most, hogy akarunk-e háromszoros rezsit fizetni ezer forintos benzint fizetni, vagy pedig meg tudunk maradni azon a magyar úton, amit az elmúlt 16 évben kiküzdöttünk magunknak

– mondta Szentkirályi Alexandra.

A politikus kijelentette: a döntés érinti a családok biztonságát, a migráció kérdését, valamint azt is, hogy a gazdasági erőforrások az országon belül maradnak-e.

Mentsük meg a hazánkat, ne adjuk az országot a külföldiek kezére, most mi jövünk! Eddig sértegettek minket, most mutassuk meg mennyien is vagyunk! 2X Fidesz!

– írta közösségi oldalán a fővárosi közgyűlési frakció vezetője.

Gazdasági és mindennapi kérdések is szóba kerültek

A videóban kitért arra is, hogy a választás szerinte hatással lehet a rezsiköltségekre és az üzemanyagárakra. Úgy fogalmazott, hogy a választók arról is döntenek, milyen gazdasági pályán halad tovább az ország.

Közösségi mozgósítás a kampány hajrájában

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében arra buzdította a választókat, hogy vegyenek részt a szavazáson. A videóhoz fűzött szövegében hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy minél többen kifejezzék véleményüket a voksoláson.

és a fővárosi közgyűlési frakció vezetője