Elképesztő videó a választásról: baltával ment szavazni a botrányos énekes

Varga Viktor az országgyűlési választás során egy bőrtokos túlélő baltával jelent meg a szavazóhelyiségben. Az előadó Instagram-bejegyzésben számolt be arról, hogy a bizottság tagjainak is énekelt a szavazás előtt – számolt be a Mandiner.

Varga Viktor Fotó:Bánkúti Sándor

Fotó: Bánkúti Sándor

Baltával szavazott az énekes Varga Viktor

Varga Viktor is leadta szavazatát az országgyűlési választáson, erről pedig részletes Instagram-bejegyzésben számolt be. Az énekes egy bőrtokos túlélő baltával érkezett a szavazóhelyiségbe, ahol a szavazatszámláló bizottság tagjainak is énekelt, mielőtt átvette volna a szavazólapját. A vitézzé avatott előadó a Bánk bán Hazám, hazám című áriáját adta elő, posztjában pedig úgy fogalmazott:

Törvény Tisztelő Állat Polgárok.. szavaznak a törzsfők”

