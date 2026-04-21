Elfogták Diegót, a gyerekeket molesztáló varjút

Besnyőn az elmúlt napokban egy dolmányos varjú miatt alakult ki feszült helyzet a játszótér környezetében, miután több helyi lakos arról számolt be, hogy a madár agresszívan viselkedett, és a gyerekekhez is túl közel merészkedett. Az önkormányzat végül szakember segítségével oldotta meg a problémát: a madarat sikeresen befogták, így a játszótér környékén megszűntek a korlátozások.
Az agresszív varjú miatt több panasz is érkezett
A helyiek beszámolói szerint a madár rendszeresen a játszótér közelében tűnt fel, és többen úgy érezték, hogy veszélyt jelenthet a gyerekekre. Volt, aki arról írt, hogy a varjú meghúzta a gyerekek haját, mások pedig csípésről is beszámoltak, bár akadtak olyan vélemények is, amelyek kevésbé látták súlyosnak a helyzetet. A környéken annyira ismertté vált a madár, hogy a helyi gyerekek még nevet is adtak neki:
Diegónak hívták.
Szakember segítségével oldották meg a helyzetet
Az önkormányzat korábban jelezte, hogy nem szeretnének drasztikus megoldást alkalmazni, ezért Bódis Gergely László szakember bevonása mellett döntöttek. A beavatkozás végül sikeres lett:
egy sólymász közreműködésével befogták a dolmányos varjút, majd megfelelő helyre szállították.
Újra használható a játszótér
A tájékoztatás szerint a játszótér ismét biztonságosan használható, a korábban bevezetett korlátozások megszűntek. A helyiek örömmel fogadták a fejleményt, sokan megkönnyebbültek, hogy a gyerekek újra nyugodt körülmények között játszhatnak a területen – tájékoztatott a FEOL.
