Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt látnia kell!

varjú

Elfogták Diegót, a gyerekeket molesztáló varjút

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megoldódott a napok óta tartó helyi probléma Besnyőn: befogták azt a madarat, amely a játszótér közelében okozott riadalmat. A varjú eltávolítása után a terület újra szabadon és biztonságosan használható a családok számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
varjújátszótérBesnyő

Besnyőn az elmúlt napokban egy dolmányos varjú miatt alakult ki feszült helyzet a játszótér környezetében, miután több helyi lakos arról számolt be, hogy a madár agresszívan viselkedett, és a gyerekekhez is túl közel merészkedett. Az önkormányzat végül szakember segítségével oldotta meg a problémát: a madarat sikeresen befogták, így a játszótér környékén megszűntek a korlátozások.

Diego, a dolmányos varjú
Fotó: Besnyő Község Önkormányzat / Facebook

Az agresszív varjú miatt több panasz is érkezett

A helyiek beszámolói szerint a madár rendszeresen a játszótér közelében tűnt fel, és többen úgy érezték, hogy veszélyt jelenthet a gyerekekre. Volt, aki arról írt, hogy a varjú meghúzta a gyerekek haját, mások pedig csípésről is beszámoltak, bár akadtak olyan vélemények is, amelyek kevésbé látták súlyosnak a helyzetet. A környéken annyira ismertté vált a madár, hogy a helyi gyerekek még nevet is adtak neki: 

Diegónak hívták.

Szakember segítségével oldották meg a helyzetet

Az önkormányzat korábban jelezte, hogy nem szeretnének drasztikus megoldást alkalmazni, ezért Bódis Gergely László szakember bevonása mellett döntöttek. A beavatkozás végül sikeres lett: 

egy sólymász közreműködésével befogták a dolmányos varjút, majd megfelelő helyre szállították.

Újra használható a játszótér

A tájékoztatás szerint a játszótér ismét biztonságosan használható, a korábban bevezetett korlátozások megszűntek. A helyiek örömmel fogadták a fejleményt, sokan megkönnyebbültek, hogy a gyerekek újra nyugodt körülmények között játszhatnak a területen – tájékoztatott a FEOL.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!