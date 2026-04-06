Ne hagyja magára a gyereket ezek mellett a gyönyörű kerti virágok mellett!

A veszélyes nővények tavasszal is ott lehetnek a kert legszebb részein. A tervezésnél ezért nemcsak a látványra, hanem a gyerekek biztonságára is érdemes figyelni.

Szépek, de veszélyesek is lehetnek a mérgező kerti növények tavasszal (És máskor is természetesen)

Veszélyes kerti növények, melyek mérgezők is lehetnek

Itt a tavasz, zöldül a kert, nyílnak a virágok, a gyerekek és az unokák pedig egyre többet vannak a szabadban. Ilyenkor azonban nemcsak a színekre és az illatokra kell figyelni, hanem arra is, nehogy a kicsik leszakítsanak, megkóstoljanak vagy a szájukba vegyenek olyan növényt, amely veszélyes lehet rájuk vagy a háziállatokra.

A szakértők szerint több népszerű kerti növény is mérgező lehet:

Leander: szinte minden része mérgező, már kis mennyiségben is komoly szívproblémákat okozhat. Gyöngyvirág: a húsvét egyik kedvence, véletlen fogyasztása szívritmuszavart idézhet elő, ráadásul könnyű összetéveszteni a medvehagymával. Nárcisz: főleg a hagymája veszélyes, hányást és hasmenést válthat ki. Liliom: különösen a macskákra veszélyes, akár egyetlen levél is veseelégtelenséget okozhat. Ricinus: magjaiban ricin található, amely az egyik legerősebb természetes méreg. Hortenzia: ciánglikozidokat tartalmaz, nagyobb mennyiségben életveszélyes is lehet. Tulipán: főként a hagymája veszélyes, amit a kutyák gyakran kiásnak.

Éppen ezért már egészen kicsi korban érdemes megtanítani a gyerekeknek, hogy a kertben semmit sem szabad megkóstolni vagy letépni. Jó hír, hogy biztonságos alternatívák is vannak: a levendula, az árvácska, a petúnia, a körömvirág, több fűszernövény és a díszfüvek is szép, mégis nyugodtabb választást jelenthetnek.

További tippek a szakértőktől a BOON oldalán.

Gyilkos virágok, amelyek bárki kertjében támadhatnak

A kertészkedés kiváló szabadidős program, de veszélyeket is rejt. A mérgező növények bőrirritációt vagy akár égési sérüléseket is okozhatnak. Sokan azért szeretnek a kertben dolgozni, mert ezzel kiszakadhatnak a mindennapi mókuskerékből. Fontos azonban körültekintőnek lenni, mert a mérgező növények érintése és szembe kerülése súlyos sérüléseket okozhat. Kisgyermekeknél és háziállatoknál az elfogyasztásuk pedig akár halálhoz is vezethet.