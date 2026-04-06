Ne hagyja magára a gyereket ezek mellett a gyönyörű kerti virágok mellett!

A veszélyes nővények tavasszal is ott lehetnek a kert legszebb részein. A tervezésnél ezért nemcsak a látványra, hanem a gyerekek biztonságára is érdemes figyelni.
Veszélyes kerti növények, melyek mérgezők is lehetnek
Itt a tavasz, zöldül a kert, nyílnak a virágok, a gyerekek és az unokák pedig egyre többet vannak a szabadban. Ilyenkor azonban nemcsak a színekre és az illatokra kell figyelni, hanem arra is, nehogy a kicsik leszakítsanak, megkóstoljanak vagy a szájukba vegyenek olyan növényt, amely veszélyes lehet rájuk vagy a háziállatokra.
A szakértők szerint több népszerű kerti növény is mérgező lehet:
- Leander: szinte minden része mérgező, már kis mennyiségben is komoly szívproblémákat okozhat.
- Gyöngyvirág: a húsvét egyik kedvence, véletlen fogyasztása szívritmuszavart idézhet elő, ráadásul könnyű összetéveszteni a medvehagymával.
- Nárcisz: főleg a hagymája veszélyes, hányást és hasmenést válthat ki.
- Liliom: különösen a macskákra veszélyes, akár egyetlen levél is veseelégtelenséget okozhat.
- Ricinus: magjaiban ricin található, amely az egyik legerősebb természetes méreg.
- Hortenzia: ciánglikozidokat tartalmaz, nagyobb mennyiségben életveszélyes is lehet.
- Tulipán: főként a hagymája veszélyes, amit a kutyák gyakran kiásnak.
Éppen ezért már egészen kicsi korban érdemes megtanítani a gyerekeknek, hogy a kertben semmit sem szabad megkóstolni vagy letépni. Jó hír, hogy biztonságos alternatívák is vannak: a levendula, az árvácska, a petúnia, a körömvirág, több fűszernövény és a díszfüvek is szép, mégis nyugodtabb választást jelenthetnek.
