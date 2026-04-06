Ne hagyja magára a gyereket ezek mellett a gyönyörű kerti virágok mellett!

Már nyílnak a kertben a tavaszi virágok, még illattal telik meg az udvar és a rét, de a szép szirmok között veszély is lapulhat, mert a leander, a gyöngyvirág és a nárcisz mérgező lehet. Tavasszal sok népszerű virág nyílik ki a kertekben, de nem mindegyik ártalmatlan. A veszélyes nővények a gyerekekre és a háziállatokra is komoly kockázatot jelenthetnek. Egyes növények fogyasztása rosszullétet, hányást vagy akár súlyosabb panaszokat is okozhat.
A veszélyes nővények tavasszal is ott lehetnek a kert legszebb részein. A tervezésnél ezért nemcsak a látványra, hanem a gyerekek biztonságára is érdemes figyelni.

Szépek, de veszélyesek is lehetnek a mérgező kerti növények tavasszal
Szépek, de veszélyesek is lehetnek a mérgező kerti növények tavasszal (És máskor is természetesen) Képünk illusztráció Fotó: Pixabay/Pexels

Veszélyes kerti növények, melyek mérgezők is lehetnek

Itt a tavasz, zöldül a kert, nyílnak a virágok, a gyerekek és az unokák pedig egyre többet vannak a szabadban. Ilyenkor azonban nemcsak a színekre és az illatokra kell figyelni, hanem arra is, nehogy a kicsik leszakítsanak, megkóstoljanak vagy a szájukba vegyenek olyan növényt, amely veszélyes lehet rájuk vagy a háziállatokra.

A szakértők szerint több népszerű kerti növény is mérgező lehet:

  1. Leander: szinte minden része mérgező, már kis mennyiségben is komoly szívproblémákat okozhat.
  2. Gyöngyvirág: a húsvét egyik kedvence, véletlen fogyasztása szívritmuszavart idézhet elő, ráadásul könnyű összetéveszteni a medvehagymával.
  3. Nárcisz: főleg a hagymája veszélyes, hányást és hasmenést válthat ki.
  4. Liliom: különösen a macskákra veszélyes, akár egyetlen levél is veseelégtelenséget okozhat.
  5. Ricinus: magjaiban ricin található, amely az egyik legerősebb természetes méreg.
  6. Hortenzia: ciánglikozidokat tartalmaz, nagyobb mennyiségben életveszélyes is lehet.
  7. Tulipán: főként a hagymája veszélyes, amit a kutyák gyakran kiásnak.

Éppen ezért már egészen kicsi korban érdemes megtanítani a gyerekeknek, hogy a kertben semmit sem szabad megkóstolni vagy letépni. Jó hír, hogy biztonságos alternatívák is vannak: a levendula, az árvácska, a petúnia, a körömvirág, több fűszernövény és a díszfüvek is szép, mégis nyugodtabb választást jelenthetnek.

Gyilkos virágok, amelyek bárki kertjében támadhatnak

A kertészkedés kiváló szabadidős program, de veszélyeket is rejt. A mérgező növények bőrirritációt vagy akár égési sérüléseket is okozhatnak. Sokan azért szeretnek a kertben dolgozni, mert ezzel kiszakadhatnak a mindennapi mókuskerékből. Fontos azonban körültekintőnek lenni, mert a mérgező növények érintése és szembe kerülése súlyos sérüléseket okozhat. Kisgyermekeknél és háziállatoknál az elfogyasztásuk pedig akár halálhoz is vezethet.

Mérgező növények lesnek ránk kirándulás közben – nem árt az óvatosság

A természetben való kirándulás során nemcsak a környező táj szépsége, hanem veszélyek is körülvesznek, különösen a mérgező növények formájában. Az erdőkben, mezőkön és akár a parkokban is megtalálhatók olyan növények, amelyek érintkezés esetén súlyos allergiás reakciókat vagy mérgezést okozhatnak. Cikkünkben bemutatjuk azokat a mérgező növényeket, amelyek kirándulás közben leselkednek ránk.

 

 

