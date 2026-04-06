Húsvétkor a nyuszikás viccek is jobban ülnek – ezen jókat fog nevetni!

A népmesék, a rajzfilmek és a hétköznapi humor együtt tették az egyik legismertebb vicctípussá. A nyuszikás viccek nem köthetőek egy konkrét forráshoz, hanem a nyúl mint játékos, kicsit abszurd figura miatt alakultak ki.
A nyuszis viccek népszerűsége több dolog miatt maradt fenn: ártatlan figura, ezért bármit „rá lehet fogni”, gyerekeknél is működik, de felnőtteknek is lehet abszurd, ráadásul jól illik rövid, gyors poénokhoz. A nyúl emellett sok kultúrában ravasz, de kissé naiv, gyakran kerül abszurd helyzetekbe, így könnyen „beleírható” bármilyen történetbe, ezért ideális viccszereplő lett.
Íme 10 nyuszikás vicc, amitől bepisilés közeli élménye lehet
Róka és a nyúl
A róka elkapja a nyulat.
– Rendben van róka koma, egyél meg, de előbb engedd meg, hogy eljárjam a haláltáncot.
A róka beleegyezik.
A nyuszi elkezd táncolni:
– Egyet jobbra, kettőt balra, hármat jobbra, négyet balra, ötöt jobbra, futás!
A róka felsóhajt:
– Ilyen hülye koreográfiát még nem is láttam!
