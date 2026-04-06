Húsvétkor a nyuszikás viccek is jobban ülnek – ezen jókat fog nevetni!

A nyuszis viccek népszerűsége több dolog miatt maradt fenn: ártatlan figura, ezért bármit „rá lehet fogni”, gyerekeknél is működik, de felnőtteknek is lehet abszurd, ráadásul jól illik rövid, gyors poénokhoz. A nyúl emellett sok kultúrában ravasz, de kissé naiv, gyakran kerül abszurd helyzetekbe, így könnyen „beleírható” bármilyen történetbe, ezért ideális viccszereplő lett.

A nyuszikás viccek a szerethető, speciális karakter miatt lettek népszerűek

Íme 10 nyuszikás vicc, amitől bepisilés közeli élménye lehet

Róka és a nyúl

A róka elkapja a nyulat.

– Rendben van róka koma, egyél meg, de előbb engedd meg, hogy eljárjam a haláltáncot.

A róka beleegyezik.

A nyuszi elkezd táncolni:

– Egyet jobbra, kettőt balra, hármat jobbra, négyet balra, ötöt jobbra, futás!

A róka felsóhajt:

– Ilyen hülye koreográfiát még nem is láttam!