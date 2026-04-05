Óriási szenzáció: Vincent van Gogh festményére bukkanhattak Budapesten?

Különleges festményvizsgálat került a figyelem középpontjába Budapesten, ahol egy szakértői elemzés alapján felmerült, hogy egy ismeretlen eredetű alkotás Van Gogh munkája is lehet. A Vincent van Gogh nevéhez köthető feltételezés egyelőre nem végleges bizonyítás, hanem egy folyamatban lévő vizsgálat része.
Budapesten, 2026. április 5-én jelent meg a történet arról, hogy Végvári Zsófia, a Festményvizsgálati Labor vezetője természettudományos módszerekkel elemzett egy külföldi gyűjtőtől érkezett festményt. A labor közlése szerint a festékek, a vászon, az alapozás és más anyagvizsgálati nyomok alapján arra jutottak, hogy a kép 1885 és 1890 között készülhetett, és az alkotók között Vincent van Gogh sem zárható ki.

Vincent van Gogh híres, 1888-ban festett Táncterem Arles-ban (franciául: La salle de danse à Arles) című alkotása az arles-i Folies-Arlésiennes táncházát ábrázolja - "La salle de danse a Arles" Peinture de Vincent Van Gogh (1853-1890) 1888 Dim. 0,65x0,81 m Paris, musee d'Orsay --- The dance Hall in Arles. Painting by Vincent Van Gogh (1853-1890), 1888. 0,65 x 0,81 m. Orsay Museum, Paris ©Luisa Ricciarini/Leemage (Photo by leemage / Bridgeman Images via AFP)
Vizsgálják, hogy valóban Vincent van Gogh festménye-e

A beszámoló szerint a festmény kompozíciója hasonlít a párizsi Musée d’Orsay-ben őrzött, 1888-as Táncterem Arlesban című műre. A szakértő azonban nem végleges azonosításról, hanem valószínűségről beszélt, vagyis a kutatás jelenleg még nem zárult le – számolt be a Blikk.

Ez azért lényeges, mert a műtárgypiacon egy ilyen állítás akár százmilliós vagy még nagyobb értékkülönbséget is jelenthet.

A festmény ránézésre pontosan ugyanolyan, mint a művész párizsi Musée d'Orsay múzeumban kiállított Táncterem Arles-ban című, 1888-ban készült képe. A festőknél sokszor előfordul, hogy több darabot is megfestenek azonos témából, erről Vincent is többször írt leveleiben öccsének, Theonak. Talán ez is egy ilyen dupla darab; a kutatás és a nyomozás még folytatódik

– mondta a Blikknek Zsófia.

Tudományos vizsgálat dönthet a műtárgyak sorsáról

A Festményvizsgálati Labor bemutatkozása szerint Végvári Zsófia 2005 óta foglalkozik festmények természettudományos elemzésével, a labor pedig 2008 óta működik Budapesten. A vizsgálatok során nemcsak a kép látványa számít, hanem a pigmentek összetétele, a hordozó anyag, az alapozás és más fizikai-kémiai jellemzők is. Egy esetleges Van Gogh-kapcsolat ezért nem művészeti benyomás, hanem összetett szakértői vizsgálat alapján merült fel.

