Vitályos Eszter

„Kire bízzuk a gyermekeinket?” – üzenet érkezett az édesanyákhoz

Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az édesanyákhoz fordult a vasárnapi választás kapcsán.
Bejegyzésében hangsúlyozta: „az édesanyákhoz szólok most, akik egy választáson soha nem csak magukért, hanem a gyermekeikért is szavaznak”, majd úgy fogalmazott, hogy a döntés tétje a következő generáció jövője. 

A kormányszóvivő szerint a gyermekek jövője a választás egyik legfontosabb kérdése
Fotó: Facebook/Vitályos Eszter

Vitályos Eszter bejegyzésében Magyar Pétert is bírálta. Úgy fogalmazott, hogy a politikus „gátlástalanul átvágta a fiatalokat is”, és szerinte ellentmondásosan kommunikál a háborús helyzetről.

Kire akarjuk bízni a fiainkat, a gyermekeinket? Arra az Orbán Viktorra, aki minden erejével azon van, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborúból és megóvja tőle a fiatalokat, a magyar családokat? Vagy arra a Magyar Péterre, aki totálisan a háborúpárti ukránok és Brüsszel kezében van? Akit valójában egy percig sem az ország érdekel, csak az önmutogatás, a drogos partyk, ahol a kiskorúakat hülyítheti vagy épp a heréjüket mutogatják a fiataloknak?

– írta Vitályos Eszter.

„Vasárnap választás! A fiainkért, a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos választás!” – zárta sorait.

 

 

