Sokan rosszul szedik a vitaminok egy részét – komoly gond lehet belőle

Egyre többen fordulnak étrend-kiegészítőkhöz egészségük megőrzése érdekében, azonban sokan nincsenek tisztában a helyes alkalmazással. A vitaminok nem megfelelő kombinációja csökkentheti a hatékonyságot, sőt akár egészségügyi problémákat is okozhat. A szakértők szerint fontos tudatosan kezelni az egyes készítmények szedését.
A vitaminok és az étrend-kiegészítők használata ma már mindennapos, különösen azok körében, akik szeretnék támogatni immunrendszerüket vagy általános közérzetüket. Ugyanakkor a vitaminok együtt szedése nem mindig jelent jobb eredményt: a nem megfelelő kombinációk befolyásolhatják a vitamin felszívódást, és akár vitamin-túladagoláshoz is vezethetnek – tájékoztat a Blikk.

A vitaminok helyes kombinációja kulcsfontosságú az egészséghez
Mely vitaminokat nem szabad együtt szedni?

  • Kalcium és magnézium → versengenek a felszívódásért
  • Vas és kalcium vagy cink → csökkentik a vas hasznosulását
  • Vas és kávé → jelentősen rontja a felszívódást
  • Rost (pl. psyllium) és más étrend-kiegészítők → megköti az anyagokat
  • Többféle magnézium egyszerre → túlzott bevitelhez vezethet
  • Több azonos összetételű készítmény → felesleges terhelést okoz

A nem megfelelő párosítások miatt a szervezet nem tudja hatékonyan hasznosítani a bevitt tápanyagokat, így a várt hatás elmaradhat.

Miért csökkenti egyes vitaminok hatását a rossz kombináció?

A különböző vitaminok és ásványi anyagok kölcsönhatásba léphetnek egymással. Egyesek ugyanazon a felszívódási útvonalon haladnak, ezért „versenyeznek”, míg mások egyszerűen gátolják egymás hatását. Ez azt jelenti, hogy hiába szed valaki többféle készítményt, a vitaminfelszívódás nem lesz hatékonyabb – sőt, sok esetben romlik.

Milyen hibákat követnek el az emberek a vitaminok szedésekor?

Az egyik leggyakoribb probléma a tudatosság hiánya. Sokan reklámok vagy internetes ajánlások alapján választanak étrend-kiegészítőket, anélkül hogy figyelembe vennék saját állapotukat vagy a már szedett készítményeket. Gyakori hiba az úgynevezett „rejtett duplikáció” is, amikor valaki több olyan terméket szed egyszerre, amelyek ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák. Ez könnyen vezethet vitamin-túladagoláshoz, különösen C-vitamin, A-vitamin vagy cink esetében.

Mely vitaminok szedése igényel zsiradékot?

Az úgynevezett zsírban oldódó vitaminok csak zsírral együtt tudnak megfelelően felszívódni:

  • A-vitamin;
  • D-vitamin;
  • E-vitamin;
  • K-vitamin.

Ha ezeket éhgyomorra vagy zsír nélkül veszik be, a szervezet nem tudja hatékonyan hasznosítani őket, így a bevitel gyakorlatilag hatástalan lehet.

Milyen tüneteket okozhat a túl sok vitamin?

  • Emésztési problémák (hasmenés, puffadás);
  • hányinger;
  • fejfájás;
  • fáradtság;
  • idegrendszeri panaszok;
  • májterhelés hosszabb távon.

A túlzott bevitel nem növeli a hatékonyságot, hanem megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a megfelelő adagolás.

Sokkoló felfedezés: megtalálták a vitamint, ami véd a korai haláltól

Német kutatók több mint félmillió ember egészségügyi adatait elemezték, hogy feltérképezzék a vitaminbevitel és az élettartam közötti kapcsolatot. Vizsgálatuk rámutatott, hogy a súlyos D-vitamin-hiány közvetlen összefüggésbe hozható a magasabb halálozási adatokkal.

Segítség helyett a rákot védheti a népszerű vitamin

Bár a B2-vitamin elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez, a legújabb kutatások szerint a rákos sejtek túlélését is elősegítheti. A B2-vitamin hatása ugyanis megvédheti a daganatokat a programozott sejthalál egy speciális formájától, a ferroptózistól.

 

 

