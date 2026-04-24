Sokan rosszul szedik a vitaminok egy részét – komoly gond lehet belőle

A vitaminok és az étrend-kiegészítők használata ma már mindennapos, különösen azok körében, akik szeretnék támogatni immunrendszerüket vagy általános közérzetüket. Ugyanakkor a vitaminok együtt szedése nem mindig jelent jobb eredményt: a nem megfelelő kombinációk befolyásolhatják a vitamin felszívódást, és akár vitamin-túladagoláshoz is vezethetnek – tájékoztat a Blikk.

A vitaminok helyes kombinációja kulcsfontosságú az egészséghez

Mely vitaminokat nem szabad együtt szedni?

Kalcium és magnézium → versengenek a felszívódásért

Vas és kalcium vagy cink → csökkentik a vas hasznosulását

Vas és kávé → jelentősen rontja a felszívódást

Rost (pl. psyllium) és más étrend-kiegészítők → megköti az anyagokat

Többféle magnézium egyszerre → túlzott bevitelhez vezethet

Több azonos összetételű készítmény → felesleges terhelést okoz

A nem megfelelő párosítások miatt a szervezet nem tudja hatékonyan hasznosítani a bevitt tápanyagokat, így a várt hatás elmaradhat.

Miért csökkenti egyes vitaminok hatását a rossz kombináció? A különböző vitaminok és ásványi anyagok kölcsönhatásba léphetnek egymással. Egyesek ugyanazon a felszívódási útvonalon haladnak, ezért „versenyeznek”, míg mások egyszerűen gátolják egymás hatását. Ez azt jelenti, hogy hiába szed valaki többféle készítményt, a vitaminfelszívódás nem lesz hatékonyabb – sőt, sok esetben romlik.

Milyen hibákat követnek el az emberek a vitaminok szedésekor?

Az egyik leggyakoribb probléma a tudatosság hiánya. Sokan reklámok vagy internetes ajánlások alapján választanak étrend-kiegészítőket, anélkül hogy figyelembe vennék saját állapotukat vagy a már szedett készítményeket. Gyakori hiba az úgynevezett „rejtett duplikáció” is, amikor valaki több olyan terméket szed egyszerre, amelyek ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák. Ez könnyen vezethet vitamin-túladagoláshoz, különösen C-vitamin, A-vitamin vagy cink esetében.

Mely vitaminok szedése igényel zsiradékot?

Az úgynevezett zsírban oldódó vitaminok csak zsírral együtt tudnak megfelelően felszívódni:

A-vitamin;

D-vitamin;

E-vitamin;

K-vitamin.

Ha ezeket éhgyomorra vagy zsír nélkül veszik be, a szervezet nem tudja hatékonyan hasznosítani őket, így a bevitel gyakorlatilag hatástalan lehet.