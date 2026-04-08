Szenzációs állítás terjed a vörös húsról – itt az igazság

A témában Karl Lauterbach is megszólalt, aki egy tanulmányra hivatkozva azt állította: a vörös hús akár felére csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét, ám a kutatás valójában ennél jóval óvatosabban fogalmaz – írja a FOCUS online.
Vizsgálják a vörös hús és a demencia kapcsolatát
A vizsgálat talált összefüggést a feldolgozatlan vörös hús fogyasztása és az alacsonyabb demenciakockázat között. Ez azonban nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, csupán statisztikai együttjárást jelez.
A látványos, akár 50 százalékos kockázatcsökkenésről szóló állítás egy gyakori félreértésen alapul: a relatív és az abszolút kockázat közötti különbségen. Bár papíron nagy csökkenésnek tűnhet, a valóságban ez sokszor csak minimális eltérést jelent.
Előfordulhat például, hogy 100 emberből kettő helyett csak egy betegszik meg, ez statisztikailag 50 százalékos csökkenés, de valójában mindössze egyetlen esetről van szó.
A kutatás genetikai tényezőket is figyelembe vett, például az APOE gén különböző változatait. Bár egyes csoportoknál eltérések mutatkoztak, ezek nem bizonyítják, hogy a vörös hús védő hatású lenne, csupán azt, hogy bizonyos tényezők együtt járhatnak.
Több a kérdés, mint a válasz
Fontos korlát az is, hogy az ilyen vizsgálatok többnyire önbevalláson alapulnak: a résztvevők saját emlékeik alapján számolnak be arról, mit ettek. Ez könnyen pontatlanságokhoz vezethet, ráadásul számos egyéb tényező – például életmód, egészségi állapot vagy társadalmi háttér – is befolyásolhatja az eredményeket.
Tovább árnyalja a képet, hogy más kutatások éppen ellenkező irányú összefüggéseket találtak: a nagyobb mennyiségű, különösen feldolgozott vörös hús fogyasztása enyhén növelheti a demencia kockázatát és a kognitív hanyatlás esélyét.
A szakértők szerint ezért az ilyen eredményeket érdemes óvatosan kezelni. A jelenlegi tudás alapján sem a vörös hús fogyasztása, sem annak kerülése nem tekinthető önmagában döntő tényezőnek a demencia megelőzésében. A betegség kialakulása összetett folyamat, amelyben számos életmódbeli és genetikai hatás játszik szerepet, így egyetlen élelmiszer sem jelent csodamegoldást.
Az elmúlt évtizedekben megszokott táplálkozási ajánlásokkal szöges ellentétben új irányt jelöltek ki az Egyesült Államok friss étrendi irányelvei. A hús és az állati eredetű fehérjék most először kerültek a hivatalos ajánlások élére, miközben a szénhidrátok és a korábban preferált gabonafélék háttérbe szorulnak.
Évek óta halljuk, hogy a vörös hús fogyasztása fokozhatja bizonyos daganatok kockázatát. A WHO rákkutató ügynöksége ennek megfelelően sorolja be az egyes húsféléket. Egy új, vitatott tanulmány miatt azonban új megvilágításba kerülhet a hús és rák kapcsolata.