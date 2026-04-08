vörös hús

Szenzációs állítás terjed a vörös húsról – itt az igazság

Újabb vita robbant ki a húsfogyasztás és a demencia kapcsolatáról, miután egy friss kutatás meglepő eredményeket hozott. A hírek szerint a vörös hús fogyasztása akár csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát.
A témában Karl Lauterbach is megszólalt, aki egy tanulmányra hivatkozva azt állította: a vörös hús akár felére csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét, ám a kutatás valójában ennél jóval óvatosabban fogalmaz – írja a FOCUS online.  

Egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy a vörös hús hatásos lenne demencia ellen
Egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy a vörös hús hatásos lenne demencia ellen
Vizsgálják a vörös hús és a demencia kapcsolatát

A vizsgálat talált összefüggést a feldolgozatlan vörös hús fogyasztása és az alacsonyabb demenciakockázat között. Ez azonban nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, csupán statisztikai együttjárást jelez.

A látványos, akár 50 százalékos kockázatcsökkenésről szóló állítás egy gyakori félreértésen alapul: a relatív és az abszolút kockázat közötti különbségen. Bár papíron nagy csökkenésnek tűnhet, a valóságban ez sokszor csak minimális eltérést jelent. 

Előfordulhat például, hogy 100 emberből kettő helyett csak egy betegszik meg, ez statisztikailag 50 százalékos csökkenés, de valójában mindössze egyetlen esetről van szó.

A kutatás genetikai tényezőket is figyelembe vett, például az APOE gén különböző változatait. Bár egyes csoportoknál eltérések mutatkoztak, ezek nem bizonyítják, hogy a vörös hús védő hatású lenne, csupán azt, hogy bizonyos tényezők együtt járhatnak.

Több a kérdés, mint a válasz 

Fontos korlát az is, hogy az ilyen vizsgálatok többnyire önbevalláson alapulnak: a résztvevők saját emlékeik alapján számolnak be arról, mit ettek. Ez könnyen pontatlanságokhoz vezethet, ráadásul számos egyéb tényező – például életmód, egészségi állapot vagy társadalmi háttér – is befolyásolhatja az eredményeket.

Tovább árnyalja a képet, hogy más kutatások éppen ellenkező irányú összefüggéseket találtak: a nagyobb mennyiségű, különösen feldolgozott vörös hús fogyasztása enyhén növelheti a demencia kockázatát és a kognitív hanyatlás esélyét.

A szakértők szerint ezért az ilyen eredményeket érdemes óvatosan kezelni. A jelenlegi tudás alapján sem a vörös hús fogyasztása, sem annak kerülése nem tekinthető önmagában döntő tényezőnek a demencia megelőzésében. A betegség kialakulása összetett folyamat, amelyben számos életmódbeli és genetikai hatás játszik szerepet, így egyetlen élelmiszer sem jelent csodamegoldást.

Táplálkozási forradalom: most minden szakértő erre az élelmiszerre esküszik

Az elmúlt évtizedekben megszokott táplálkozási ajánlásokkal szöges ellentétben új irányt jelöltek ki az Egyesült Államok friss étrendi irányelvei. A hús és az állati eredetű fehérjék most először kerültek a hivatalos ajánlások élére, miközben a szénhidrátok és a korábban preferált gabonafélék háttérbe szorulnak.

Eddig a legrákkeltőbb ételnek gondolták, most azt állítják, véd a betegség ellen

Évek óta halljuk, hogy a vörös hús fogyasztása fokozhatja bizonyos daganatok kockázatát. A WHO rákkutató ügynöksége ennek megfelelően sorolja be az egyes húsféléket. Egy új, vitatott tanulmány miatt azonban új megvilágításba kerülhet a hús és rák kapcsolata.

 

