Óriási változás az X-Faktorban, ennek sokan nem fognak örülni

Az X-Faktor elmúlt két évadában Gáspár Laci, Majka, Tóth Andi és Valkusz Milán alkották a mentori csapatot. Az idei szezon azonban komoly változásokat hoz: a műsor készítői új irányba indulnak, amelynek részeként két meghatározó mentor távozik – írja a Blikk.

Nagy átalakulás az X-Faktorban, két mentor is távozik

Az X-Faktor rajongói számára különösen meglepő lehet a döntés, hiszen mindkét mentor sikeres volt a műsorban.

Tóth Andi döntésének okairól egyelőre nem közöltek részleteket. Valkusz Milán viszont megszólalt, és elmondta: most saját karrierjére szeretne koncentrálni. Úgy fogalmazott, hogy ideje „saját magát mentorálnia”, vagyis az X-Faktor helyett a saját projektjeire helyezi a hangsúlyt.

„Sajnos, az X-Faktorban idén nem fogok szerepelni a mentorgárdában. Viszont a mentortársaimnak és az egész szerkesztőségnek, a versenyzőknek a legjobbakat kívánom, azt, hogy csináljanak hibátlan dalokat” – üzente Valkusz Milán.

A gázolás miatt a hatóságok a 29 éves Gabrielle Carringtont, művésznevén RIELLE-t vették őrizetbe, akit gyilkossági kísérlettel, súlyos testi sértéssel és ittas vezetéssel gyanúsítanak. A gyanúsított nem ismeretlen: 2013-ban a Miss Dynamix nevű lányzenekar tagjaként döntős volt az X-Faktor című tehetségkutató műsornak, később pedig influenszerként vált ismertté.