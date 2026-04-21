Óriási változás az X-Faktorban, ennek sokan nem fognak örülni

Jelentős átalakulás előtt áll az X-Faktor. A következő évadban két ismert mentor már nem tér vissza a műsorba. A hírek szerint Tóth Andi és Valkusz Milán is búcsút int a tehetségkutatónak.
Az X-Faktor elmúlt két évadában Gáspár Laci, Majka, Tóth Andi és Valkusz Milán alkották a mentori csapatot. Az idei szezon azonban komoly változásokat hoz: a műsor készítői új irányba indulnak, amelynek részeként két meghatározó mentor távozik – írja a Blikk. 

Nagy átalakulás az X-Faktorban, két mentor is távozik
Fotó: Czerkl Gábor / Blikk

Az X-Faktor rajongói számára különösen meglepő lehet a döntés, hiszen mindkét mentor sikeres volt a műsorban. 

Tóth Andi döntésének okairól egyelőre nem közöltek részleteket. Valkusz Milán viszont megszólalt, és elmondta: most saját karrierjére szeretne koncentrálni. Úgy fogalmazott, hogy ideje „saját magát mentorálnia”, vagyis az X-Faktor helyett a saját projektjeire helyezi a hangsúlyt. 

„Sajnos, az X-Faktorban idén nem fogok szerepelni a mentorgárdában. Viszont a mentortársaimnak és az egész szerkesztőségnek, a versenyzőknek a legjobbakat kívánom, azt, hogy csináljanak hibátlan dalokat” – üzente Valkusz Milán. 

Több embert, köztük egy influenszert is elgázolt a X-Faktor sztárja

A gázolás miatt a hatóságok a 29 éves Gabrielle Carringtont, művésznevén RIELLE-t vették őrizetbe, akit gyilkossági kísérlettel, súlyos testi sértéssel és ittas vezetéssel gyanúsítanak. A gyanúsított nem ismeretlen: 2013-ban a Miss Dynamix nevű lányzenekar tagjaként döntős volt az X-Faktor című tehetségkutató műsornak, később pedig influenszerként vált ismertté.

 

