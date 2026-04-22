Balesetet szenvedett a TV2 műsorvezetője – a műtét is szóba került

Zavaros Eszter balesete egy próbán történt, és szinte biztos, hogy emiatt kihagyja a Győri Nemzeti Színház Marica grófnő című darabjának bemutatóját.

Zavaros Eszter sérülés miatt nem tud színpadra állni a hétvégi premieren

Mi történt Zavaros Eszterrel?

Egy rossz lépés okozta a bajt. A műsorvezető egy táncos próba során megcsúszott, kifordult a térde, ami azonnali sérülést okozott. Elmondása szerint a színház dolgozói azonnal segítettek neki – írja a Blikk.

A szerepét ideiglenesen a váltótársa veszi át, amíg felépül. A jelenlegi állás szerint a hétvégi bemutatón nem tud részt venni.

A műsorvezető korábban már műtéten esett át ugyanazon a térdén, így a mostani sérülés különösen kellemetlen helyzetet teremtett.