Élő adásban öntötték nyakon a Mokka műsorvezetőjét, Zavaros Esztert – videó

A TV2 reggeli műsorában, a Mokkában kedden a húsvéti maradékmentő ötletekről beszélgetett Hankó Balázs és Fásy Ádám a műsorvezetőkkel, Zavaros Eszterrel és Váczi Gergővel, akiknek a kulturális és innovációs miniszter elárulta, hogy gyermekeivel igencsak komolyan veszik a hagyományokat. Hankó és három fia húsvétkor szódás szifonnal mennek locsolni, amiért Gödöllőn a lányok közül sokan már esőkabáttal vértezik fel magukat, hogy ne ázzanak el. Zavaros Eszter erre válaszul megjegyezte, hogy nőként ő is jobban értékelné a vizet, szúrta ki a történetet a blikk.hu.

Zavaros Eszter, a Mokka műsorvezetője csúnyán elázott, miután Hankó Balázs miniszter fejen öntötte egy pohár vízzel – Fotó: Mokka / TV2

Megmondom őszintén, én jobban élvezném a szódás szifonos locsolkodást nőként, mint ezeket a pacsulikat, amiket odafújnak...

– mondta Eszter mit sem sejtve, ám a kijelentése után a miniszter azonnal a poharához nyúlt, és óvatosan meglocsolta a műsorvezetőt a vizével.

Zavaros Eszter zrikálta a minisztert, aki nem habozott

„Erre nem voltam felkészülve – vallotta be Zavaros, aki láthatóan meglepődött az akción, de rögtön beleállt a helyzetbe. – Mondjuk ez úgy lett volna jó, ha az egész pohárral... Ha már lúd, legyen kövér. (...) Az egész pohárral kellett volna, miniszter úr! Ez így azért nem annyira autentikus!”

Mire Hankó megkérdezte, komolyan gondolja-e, amit mond.

Hát nem? Hát nem úgy kell? Most legalább fel vagyok készülve. Mehet!

– jelentette ki a műsorvezető.

Az adásból a teljes autentikusság érdekében a locsolóvers sem maradhatott el.

Zavaros Eszter tavaly júniusban kezdett a Mokkában, ahol dr. Krasznai Dórát is láthatták már a nézők.

2023 januárjában indult a HírTV reggeli műsora, a Napindító, amelynek fiatal műsorvezetői, Zavaros Eszter és Perjési Tamás korábban nem dolgoztak együtt, de így is hamar megtalálták a közös hangot, mindketten úgy gondolják, hogy remekül kiegészítik egymást a képernyőn. A munkájukról közösen beszéltek az Origónak.



