Zenthe Ferenc, azaz „Taki bácsi”, akit az ország sosem felejt

Sokan talán nem tudják, hogy Zenthe Ferenc eredetileg Rameshofer Ferenc néven született Salgóbányán, 1920. április 24-én. A későbbi legendás művész tehát nem ezen a néven indult, mégis ezen a néven vált a magyar színjátszás egyik ikonikus alakjává.

Budapest, 1960. december 14. Zenthe Ferenc Robert Caplen szerepében Priestley Veszélyes forduló című prózájának próbáján. A darabot 1960. december 16-án mutatja be Vámos László rendezésében a Madách Kamaraszínház Forrás: MTI/Keleti Éva

Közgazdásznak készült, mégis a színpadot választotta

Pályája elején nem egyértelműen a színészet felé tartott. Négy szemesztert elvégzett a közgazdaságtudományi egyetemen, mielőtt végleg a művészet mellett döntött volna. 1941-ben felvették a Színművészeti Akadémiára, bár tanulmányait a háború miatt meg kellett szakítania.

Érdekesség, hogy pályája elején palóc tájszólását is le kellett vetkőznie, hogy megfeleljen a korabeli színészi elvárásoknak.

Vidéki színházakból jutott el a Madách Színházig

A háború után Pécsen kezdte a pályáját, majd Győrben és Debrecenben is játszott. Csak 1952-ben került a budapesti Madách Színházhoz, ahol aztán hosszú időn át meghatározó művész lett.

Színészi ereje nem harsányságában, hanem atmoszférateremtő képességében, természetes humorában és emberközeli figuráiban rejlett.

A felvétel 1968-ban készült a budapesti Népstadionban, a Színészek-Újságírók Rangadó (SZÚR) alkalmával. Középen karba tett kézzel Zenthe Ferenc látható.

Fotó: Fortepan / Aradszky László

A filmvásznon is hamar felfedezték

Első filmszerepét 1953-ban kapta, de az igazi népszerűséget hamar a kalandos és romantikus szerepek hozták meg számára. A Rákóczi hadnagya, a 2×2 néha 5, a Mese a 12 találatról vagy a Fapados szerelem című filmek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség kedvence legyen.

Kevesebben tudják, hogy a lovaglást kifejezetten egy filmszerep kedvéért tanulta meg – és ez a tudás később is sokszor jól jött neki.

Zenthe Ferenc és a tévé: itt lett igazán mindenki kedvence

Bár a színházban is sikeres volt, Zenthe Ferenc talán a televízión keresztül vált igazán nemzeti kedvenccé. A Tenkes kapitánya, a Tüskevár, a Bors, a Rózsa Sándor c. filmek mellett, újabb generációk ismerték meg sorozatszereplései után.

A legtöbben azonban valószínűleg Taki bácsiként, a Szomszédok egyik legkedveltebb szereplőjeként őrzik. Ezzel a karakterrel nemcsak népszerű maradt, hanem idősebb korában is a mindennapi magyar televíziózás egyik legismertebb arcává vált.