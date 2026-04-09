Zsúfolásig megtelt tér és zászlótenger Orbán Viktor debreceni országjárásán

Zsúfolásig megtelt a Dósa Nádor téren, zászlótenger, rengeteg ember: ezúttal Debrecenben.

Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága

– mondta korábban a miniszterelnök.

Orbán Viktor mellett, Papp László polgármester és a Fidesz-KDNP debreceni indulói is felszólaltak a béke, a biztonság és az egyre közeledő országgyűlési választás tétjéről.

Még Szent István is nekünk lenget

– kezdte a beszédét Papp László, Debrecen polgármestere, utalva a Dósa Nádor téren felállított István-szoborra.

Orbán Viktor beszédét hatalmas lelkesedéssel fogadta a tömeg.