Zsúfolásig megtelt tér és zászlótenger Orbán Viktor debreceni országjárásán

Orbán Viktor folytatja országjáró kampányát a véghajrá előtti napokban. A miniszterelnök országjárásának csütörtöki állomása Debrecen, ahol rengetegen vonultak a Békemeneten.
Zsúfolásig megtelt a Dósa Nádor téren, zászlótenger, rengeteg ember: ezúttal Debrecenben.
Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága
– mondta korábban a miniszterelnök.
Orbán Viktor mellett, Papp László polgármester és a Fidesz-KDNP debreceni indulói is felszólaltak a béke, a biztonság és az egyre közeledő országgyűlési választás tétjéről.
Még Szent István is nekünk lenget
– kezdte a beszédét Papp László, Debrecen polgármestere, utalva a Dósa Nádor téren felállított István-szoborra.
Orbán Viktor beszédét hatalmas lelkesedéssel fogadta a tömeg.
Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának debreceni állomásán, 2026. április 9-én
