2026-os érettségi: minden fontos tudnivaló egy helyen 

A 2026-os érettségi tavaszi időszaka május elején indul, és több héten keresztül tart. Az első vizsganapon magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok, majd sorban következnek a legfontosabb tantárgyak – írja a Boon.
Az első hét a klasszikus fő tárgyaké: magyar, matematika, történelem, angol és német. Ezek mindenhol egységes időpontban, reggel kezdődnek.
A 2026-os érettségi menetrendje
Az első hét vizsgái minden diák számára azonos időpontban indulnak:
május 4., 9:00 – magyar nyelv és irodalom
május 5., 9:00 – matematika
május 6., 9:00 – történelem
május 7., 9:00 – angol nyelv
május 8., 9:00 – német nyelv
A második héttől változatosabb lesz a beosztás: egyes vizsgák reggel 8 órakor, mások délután kezdődnek, és ekkor kerül sor a választható tantárgyakra is.
Pontozás és követelmények
A 2026-os érettségi során nemcsak az számít, hogy a diák átmegy-e, hanem az is, milyen eredményt ér el, hiszen ez befolyásolja a felvételi pontokat.
A minimum követelmények:
- legalább 12% minden vizsgarészen
- összesítésben minimum 25% az elégségeshez
Középszinten:
- 80–100%: jeles
- 60–79%: jó
- 40–59%: közepes
- 25–39%: elégséges
Hasznos tippek a sikeres 2026-os érettségihez
A 2026-os érettségi előtt már nem az új anyag megtanulása a legfontosabb, hanem az ismétlés és a gyakorlás.
- Magyarból a pontos, lényegre törő válaszok számítanak
- Matematikából a levezetés is pontot ér
- Történelemből kulcsfontosságú az évszámok és fogalmak ismerete
- Idegen nyelvnél az időbeosztás döntő lehet
Mi történik hiányzás esetén?
Ha valaki igazoltan nem jelenik meg a 2026-os érettségi írásbeli vizsgáján, pótlóvizsgát tehet, általában szóban. Igazolatlan hiányzás esetén viszont csak javítóvizsgára van lehetőség.
Tiltott eszközök és fontos szabályok
A vizsgákon szigorú szabályok érvényesek:
- mobiltelefon, okosóra és fülhallgató használata tilos
- matematikán csak nem programozható számológép használható
- történelemhez engedélyezett atlasz vihető
- magyarból helyesírási szótár használható
