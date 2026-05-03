Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé! Egy hét után megtörte a csendet

Szoboszlai és Kerkez meglepő pillanata felrobbantotta az internetet – videó

2026-os érettségi: minden fontos tudnivaló egy helyen

Hamarosan kezdődik a végzős diákok legfontosabb megmérettetése. Itt a 2026-os érettségi legfontosabb időpontjai, szabályai és pontozása.
A 2026-os érettségi tavaszi időszaka május elején indul, és több héten keresztül tart. Az első vizsganapon magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok, majd sorban következnek a legfontosabb tantárgyak – írja a Boon. 

Fotó: MW

Az első hét a klasszikus fő tárgyaké: magyar, matematika, történelem, angol és német. Ezek mindenhol egységes időpontban, reggel kezdődnek. 

A 2026-os érettségi menetrendje 

Az első hét vizsgái minden diák számára azonos időpontban indulnak: 

május 4., 9:00 – magyar nyelv és irodalom  

május 5., 9:00 – matematika  

május 6., 9:00 – történelem  

május 7., 9:00 – angol nyelv  

május 8., 9:00 – német nyelv  

A második héttől változatosabb lesz a beosztás: egyes vizsgák reggel 8 órakor, mások délután kezdődnek, és ekkor kerül sor a választható tantárgyakra is. 

Pontozás és követelmények 

A 2026-os érettségi során nemcsak az számít, hogy a diák átmegy-e, hanem az is, milyen eredményt ér el, hiszen ez befolyásolja a felvételi pontokat. 

A minimum követelmények: 

  • legalább 12% minden vizsgarészen  
  • összesítésben minimum 25% az elégségeshez  

Középszinten: 

  • 80–100%: jeles  
  • 60–79%: jó  
  • 40–59%: közepes  
  • 25–39%: elégséges  

Hasznos tippek a sikeres 2026-os érettségihez 

A 2026-os érettségi előtt már nem az új anyag megtanulása a legfontosabb, hanem az ismétlés és a gyakorlás. 

  • Magyarból a pontos, lényegre törő válaszok számítanak  
  • Matematikából a levezetés is pontot ér  
  • Történelemből kulcsfontosságú az évszámok és fogalmak ismerete  
  • Idegen nyelvnél az időbeosztás döntő lehet  

Mi történik hiányzás esetén? 

Ha valaki igazoltan nem jelenik meg a 2026-os érettségi írásbeli vizsgáján, pótlóvizsgát tehet, általában szóban. Igazolatlan hiányzás esetén viszont csak javítóvizsgára van lehetőség. 

Tiltott eszközök és fontos szabályok 

A vizsgákon szigorú szabályok érvényesek: 

  • mobiltelefon, okosóra és fülhallgató használata tilos  
  • matematikán csak nem programozható számológép használható  
  • történelemhez engedélyezett atlasz vihető  
  • magyarból helyesírási szótár használható  

