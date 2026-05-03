A 2026-os érettségi tavaszi időszaka május elején indul, és több héten keresztül tart. Az első vizsganapon magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok, majd sorban következnek a legfontosabb tantárgyak – írja a Boon.

2026-os érettségi: minden fontos tudnivaló egy helyen

Az első hét a klasszikus fő tárgyaké: magyar, matematika, történelem, angol és német. Ezek mindenhol egységes időpontban, reggel kezdődnek.

A 2026-os érettségi menetrendje

Az első hét vizsgái minden diák számára azonos időpontban indulnak:

május 4., 9:00 – magyar nyelv és irodalom

május 5., 9:00 – matematika

május 6., 9:00 – történelem

május 7., 9:00 – angol nyelv

május 8., 9:00 – német nyelv

A második héttől változatosabb lesz a beosztás: egyes vizsgák reggel 8 órakor, mások délután kezdődnek, és ekkor kerül sor a választható tantárgyakra is.

Pontozás és követelmények

A 2026-os érettségi során nemcsak az számít, hogy a diák átmegy-e, hanem az is, milyen eredményt ér el, hiszen ez befolyásolja a felvételi pontokat.

A minimum követelmények:

legalább 12% minden vizsgarészen

összesítésben minimum 25% az elégségeshez

Középszinten:

80–100%: jeles

60–79%: jó

40–59%: közepes

25–39%: elégséges

Hasznos tippek a sikeres 2026-os érettségihez

A 2026-os érettségi előtt már nem az új anyag megtanulása a legfontosabb, hanem az ismétlés és a gyakorlás.

Magyarból a pontos, lényegre törő válaszok számítanak

Matematikából a levezetés is pontot ér

Történelemből kulcsfontosságú az évszámok és fogalmak ismerete

Idegen nyelvnél az időbeosztás döntő lehet

Mi történik hiányzás esetén?

Ha valaki igazoltan nem jelenik meg a 2026-os érettségi írásbeli vizsgáján, pótlóvizsgát tehet, általában szóban. Igazolatlan hiányzás esetén viszont csak javítóvizsgára van lehetőség.

Tiltott eszközök és fontos szabályok

A vizsgákon szigorú szabályok érvényesek:

mobiltelefon, okosóra és fülhallgató használata tilos

matematikán csak nem programozható számológép használható

történelemhez engedélyezett atlasz vihető

magyarból helyesírási szótár használható

