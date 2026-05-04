Megszólalt a leköszönt miniszter Magyar Péterék gigaszerződésről szóló döntéséről

Súlyos nemzetbiztonsági és hadászati hátrányba kerülhet Magyarország, ha az új kormány felülvizsgálja és leállítja a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között márciusban köttetett, bruttó 1311 milliárd forintos keretszerződést – figyelmeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A leköszönt honvédelmi miniszter a Hír Televízió különkiadásában reagált Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, mely szerint az új kabinet nem fizeti ki az esedékes előlegszámlákat, és semmisnek tekinti a megállapodást.

Szalay-Bobrovniczky kiemelte: a 10 éves, éves szinten mintegy 100 milliárdos tételt jelentő program nem választási, hanem hosszú évek óta előkészített szakmai kérdés. A volt tárcavezető hangsúlyozta, hogy a modern, high-tech hadieszközöket (mint a Leopard harckocsik vagy a Lynx páncélosok) mesterséges intelligenciával és kibervédelemmel összekapcsoló digitális burok nélkül a Magyar Honvédség elszigetelt egységekké forgácsolódik szét, ami a szuverenitást és a kötelező NATO-interoperabilitást is közvetlenül veszélyezteti.



