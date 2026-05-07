Adathalász csalás: ezt tegye azonnal, ha gyanús linkre kattintott

A csalók gyakran visszaigényelhető adóra, szabálysértési bírságra vagy új TAJ-kártya postázására hivatkoznak. Az üzenetekben szereplő linkek azonban sok esetben hamis oldalakra vezetnek, ahol a gyanútlan felhasználók saját maguk adják meg a banki és személyes adataikat.

Az adathalász csalás során a csalók hivatalosnak tűnő SMS-ekkel próbálják megszerezni a banki adatokat Fotó:Illusztráció/Unplash

Adathalász csalás: gyanús üzenet érkezett? Ezt ne tegye meg

Az ilyen SMS-ek és e-mailek gyakran a NAV, a Rendőrség vagy a NEAK nevével próbálnak hitelesnek látszani, miközben valójában adathalász oldalakra irányítják az áldozatokat.

Egyetlen jóváhagyás is elég lehet

Az adathalász csalás sok esetben csak akkor válik sikeressé, amikor az ügyfél a banki SMS-ben kapott kódot vagy jóváhagyást is megadja. Ezzel a csalók bankkártyás vásárlásokat indíthatnak, digitalizálhatják a bankkártyát, vagy akár mobilbanki hozzáférést is létrehozhatnak.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy minden banki üzenetet alaposan át kell olvasni, és kizárólag olyan műveletet szabad jóváhagyni, amelyet valóban Ön kezdeményezett.

Erre figyeljen, ha gyanús banki értesítést kap

Ha olyan üzenet érkezik, amely egy nem Ön által indított bankkártya-digitalizációról szól, semmiképpen ne hagyja jóvá a műveletet, és ne oldja fel a kártya zárolását az alkalmazásban.

A csalók sokszor pontosan arra játszanak, hogy az ügyfél megijedjen, majd sietve rányomjon a jóváhagyásra. Ezzel azonban akár teljes hozzáférést is szerezhetnek a bankszámlához vagy a bankkártyához.

A tudatos ellenőrzés lehet a legerősebb védelem

A szakemberek szerint a banki műveleteket mindig nyugodt körülmények között, kellő körültekintéssel kell elvégezni. Egyetlen figyelmetlen kattintás vagy jóváhagyás is komoly pénzügyi veszteséget okozhat.

Az online csalások elleni védekezésben továbbra is a tudatos ellenőrzés és az óvatosság számít a leghatékonyabb eszköznek.

A Gránit Bank sajtóközleménye