Egyetlen kattintással százezrek üthetik a markát

Az adó-visszatérítés többféle megtakarítás után is igényelhető, például nyugdíjbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár vagy egészségpénztár esetén. A szabályok szerint a befizetések 20 százalékát téríti vissza az állam, így a maximálisan visszaigényelhető összeg akár 280 ezer forint is lehet évente – írja a sonline.

Az adó-visszatérítésnek többféle módja is van, sokan mégsem élnek a lehetőséggel

Fotó: Unsplash

Érdemes odafigyelni, ha valaki adó-visszatérítést szeretne igényelni

A pénzügyi szakértők szerint sokan azért maradnak le erről a lehetőségről, mert nem nézik át alaposan az adóbevallási tervezetüket, vagy egyszerűen az utolsó pillanatra hagyják az ügyintézést.

A rendszer azonban automatikusan működik: a jóváhagyást követően a NAV a megadott pénztári számlára utalja a támogatást, amely tovább növeli a megtakarítás összegét.

Aki a bevallásában visszautalást kér, annak a NAV a beküldéstől számított 30 napon belül teljesíti az utalást.

A határidő május 20., ezért a szakértők szerint érdemes minél hamarabb ellenőrizni az szja-bevallási tervezetet, nehogy bent maradjon a pénz.

Figyelmeztetést küldött a NAV: fontos határidő közeleg, amely minden adózót érint

Május 20-a az szja-bevallás benyújtásának a határideje. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni, ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót.