Air fryer féláron – és ez még nem minden a SPAR heti akciójából

Az air fryer az elmúlt évek egyik legnagyobb konyhai sikertörténete. A forró levegős sütési technológia kevesebb olajjal teszi lehetővé a ropogós ételek elkészítését, és sokszor gyorsabban is dolgozik, mint a hagyományos sütő – nem csoda, hogy egyre több háztartásban jelenik meg. Aki eddig halogatta a beszerzést, a SPAR mostani akciójában különösen jó alkalmát kapja a döntésre: a Gourmetmaxx air fryer 50 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg május 20-ig.

Air fryer féláron a SPAR-ban: nagy akcióval indulhat a konyhai frissítés

De az air fryer csak a csúcsa egy olyan akciós kínálatnak, amely szinte minden háztartás számára tartogat valami érdekeset – a nassolnivalóktól a grillszezon kellékein át a takarítószerekig.

Mik a legfontosabb akciók a héten?

A teljes heti kedvezménykínálat legfontosabb tételei kategóriánként:

Édességek és tejtermékek terén minden hűtött Kinder multipack és a Pöttyös Túró Rudi családi csomag 20 százalékkal olcsóbban kapható – ezek a termékek sok családban uzsonnára vagy hétvégi nassolásra rendszeresen előkerülnek, így most érdemes belőlük betárazni.

Gyorsfagyasztott termékek közül minden Frosta haltermék 25 százalékos kedvezménnyel érhető el, ami különösen jó hír azoknak, akik próbálnak több halat beépíteni az étrendjükbe. A Frosta termékei percek alatt elkészíthetők, így hosszú munkanap után is kényelmes vacsoramegoldást jelentenek.

Fűszerek és szószok terén minden Vegeta termék 30 százalékos árengedménnyel kapható, bizonyos Globus ketchupok, mustárok és majonézek pedig 35 százalékos kedvezménnyel kerültek a polcokra – utóbbiak a közeledő grillszezon kötelező kellékeinek számítanak.

Mit érdemes tudni az air fryerről, ha most vennénk egyet?

Az air fryer nem csupán divatos konyhai kütyü – valóban praktikus eszköz, amellyel a hagyományos sütőhöz képest kevesebb energiát fogyasztva és gyorsabban lehet ropogós ételeket készíteni. Különösen hasznos rántott ételek, sült zöldségek, melegített péksütemények és fagyasztott termékek elkészítéséhez. Fontos tudni azonban, hogy az air fryer nem alkalmas minden fogásra: nagyobb adagok, leveses ételek vagy kényes tésztafélék esetén a hagyományos sütő jobb választás maradhat.