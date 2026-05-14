Meglepő felfedezést tettek az alkoholról – sokan fellélegezhetnek

A szakértők szerint az alkoholfogyasztás több mint 60 különböző betegség kialakulásához kapcsolható, köztük májbetegségekhez, szívproblémákhoz, daganatos megbetegedésekhez és idegrendszeri károsodásokhoz. A kutatások arra is rámutatnak, hogy már kisebb mennyiségű alkohol is gyengítheti az immunrendszert – írja a CNN.

Nem féltetlenül betegszünk meg az alkoholtól

Kiderült, mire képes a szervezet az alkohol elhagyása után

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák: a szervezet bizonyos esetekben képes regenerálódni.

A vizsgálatok szerint az immunrendszer működése akár néhány nap vagy hét alatt javulhat az alkoholfogyasztás abbahagyása után. Az agyban bekövetkező változások egy része szintén mérséklődhet, és javulhat a memória, valamint a koncentráció is.

A szakemberek szerint a máj különösen jól regenerálódó szerv, ezért a korai szakaszban kialakuló zsírmáj vagy enyhébb károsodások sok esetben visszafordíthatók lehetnek.

A kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás maradandó károkat is okozhat. Egyes betegségek – például bizonyos daganatok vagy a demencia – kockázata még évekkel a leszokás után is magasabb maradhat.

A szakértők szerint ugyanakkor minden alkoholfogyasztás nélkül eltöltött idő javíthatja az egészségi állapotot, és csökkentheti a későbbi betegségek kialakulásának esélyét.

