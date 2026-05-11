Megszűntek az államilag támogatott napközis táborok: most tízezrek kereshetnek új helyet

Az államilag támogatott napközis táborok megszűnésével idén nyáron tízezres nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán, ami érezhetően felgyorsítja a foglalásokat a jó ár-érték arányú turnusoknál. A korábban jelképes díjért elérhető állami programok helyét most piaci alapon működő táborok veszik át, amelyek ára jelentősen magasabb, miközben a június 20-án kezdődő, tízhetes nyári szünet gyermekfelügyeletét a családoknak továbbra is meg kell oldaniuk.

Az állam által támogatott napközis táborok tavaly megszűntek, ez pedig érdemben átrendezi az idei nyári táborszezont. Az elmúlt években tízezres nagyságrendben vették igénybe ezeket a lehetőségeket az általános iskolás gyermeket nevelő családok, így most ugyanekkora nagyságrendben jelenik meg új kereslet a piaci napközis táboroknál

– mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

A nyári szünet idén június 20-án kezdődik, és tíz héten át tart,

ezt az időszakot a dolgozó szülőknek valamilyen formában meg kell oldaniuk.

Kézenfekvő választás a napközis tábor, hiszen egyszerre biztosít napközbeni felügyeletet, programot, közösségi élményt és értelmes időtöltést a gyerekeknek. A korábban elérhető államilag támogatott konstrukciók azonban minimális költséggel voltak igénybe vehetők, a jelenlegi piaci kínálat díjai ehhez képest lényegesen magasabbak.

A szülők számára ez most kettős kihívás: miközben ugyanúgy meg kell oldani a nyári felügyeletet, mint korábban, ezt jóval magasabb költségszint mellett tudják csak megtenni. A piaci alapon működő napközis táborok árai természetesen jelentősen meghaladják a korábbi támogatott programok díját, ezért sok családnak komolyabb előretervezésre lesz szüksége

– fogalmazott Tóth Béla.

Gyorsabban telnek a nyári turnusok

A megnövekedett kereslet elsődleges következménye várhatóan nem az árak emelkedése, hanem a gyorsabb telítődés lesz. A napközis táborok piacán erős a verseny, ezért általános árfelhajtó hatás egyelőre kevésbé valószínű, ugyanakkor a kedvező ár-érték arányú, jól szervezett turnusok a megszokottnál hamarabb betelhetnek.

Azt látjuk, hogy a jó ár-érték arányú napközis táborok iránt már most intenzívebb az érdeklődés, mint korábban ilyenkor. A Táborfigyelő adatain és a foglalási dinamikán is egyértelműen látszik, hogy gyorsabban mozdul a piac, ezt már most érezzük

– mondta a Táborfigyelő vezetője.