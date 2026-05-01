Szigorítja az EU az állatvédelemre vonatkozó szabályait

Az állattartás magától értetődően a társadalmunk része, akár haszonállatokról, akár társállatokról legyen szó. Messzire nyúlik vissza, miért veszünk magunkhoz egy kutyát vagy macskát, akiről gondoskodhatunk. A felelős döntés meghozatalánál elsődlegesen mérlegelni kell, tudjuk-e az állat számára a biztonságos környezetet, megfelelő állatorvosi ellátást megadni. Az unióban élő polgárok 44 százalékának van kisállata és 74 százalékuk vélekedik úgy, hogy magasabb fokú biztonságot kellene teremteni számukra. A társállatok jólétének védelme érdekében a napokban az állatvédelem kapcsán eu-s jogszabályokról döntöttek, adott hírt a haon.hu.

Új szintre lép az állatvédelem az Európai Unióban

Az erről kiadott sajtóközleményből kiderül, hogy az új rendelet elő fogja írni a kötelező mikrocsippelést az Európai Unióban tartott kutyákra és macskákra, beleértve a magántulajdonban levő állatokat. A tenyésztőknek és menhelyeknek négy évük lesz a szabályok alkalmazására való felkészülésre a jogszabály hatálybalépésétől számítva. Azoknál a gazdáknál, akik nem értékesítik állataikat, a kötelezettség kutyák esetében 10 év, macskák esetében 15 év után lép életbe.

Tilos lesz a szülők és utódaik, nagyszülők és unokák, valamint testvérek és féltestvérek közötti tenyésztés. Ugyancsak tiltják az olyan tenyésztést, amely szélsőséges tulajdonságokat eredményez, és jelentős egészségügyi kockázattal jár.

Az új intézkedések tiltják a kutyák és macskák csonkítását kiállítások, bemutatók vagy versenyek céljából. Szintén tilos lesz az állatok kikötése (kivéve, ha az orvosi kezelés miatt szükséges), valamint a biztonsági mechanizmus nélküli szöges vagy fojtó nyakörvek használata.

További intézkedések

További állatvédelmi intézkedés, hogy EU-n kívüli országokból eladás céljából behozott kutyákat és macskákat már az EU-ba történő belépés előtt mikrocsippel kell ellátni, majd egy nemzeti adatbázisban regisztrálni szükséges. Az EU-ba belépő állattulajdonosoknak legalább öt munkanappal az érkezés előtt előzetesen regisztrálniuk kell mikrocsippel ellátott állatukat egy adatbázisban.

Ez az új jogszabály nemcsak a kereskedelmi célú importot, hanem a nem kereskedelmi állatmozgatásokat is szabályozza.

A jogszabály hatálybalépéséhez még a Tanács jóváhagyása szükséges.