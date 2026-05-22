Négy egyszerű szabály, amely teljesen megváltoztathatja az alvását

Ingo Froböse, a kölni sportegyetem szakértője négy alapvető tanácsot fogalmazott meg azok számára, akik pihentetőbb alvást szeretnének – írja a FOCUS online.

Fontos, hogy alvás után kipihenten ébredjünk

Sportprofesszor árulta el, mi kell a tökéletes alváshoz

Az egyik legfontosabb szabály, hogy lefekvés előtt legalább egy órával érdemes félretenni az elektronikus eszközöket. A mobiltelefonok, tabletek és számítógépek kijelzői ugyanis olyan fényt bocsátanak ki, amely megzavarhatja a szervezet természetes alvás-ébrenlét ciklusát.

A professzor azt is javasolja, hogy a délutáni órákban már ne fogyasszunk koffeintartalmú italokat. A koffein lassan bomlik le a szervezetben, ezért még egy késő délutáni kávé is megnehezítheti az elalvást.

Az alkohol szintén ronthatja az alvás minőségét. Bár sokan úgy érzik, könnyebben elalszanak tőle, valójában gyakoribb éjszakai ébredésekhez vezethet, és akadályozhatja a szervezet regenerálódását.

A szakember szerint a hálószoba kialakítása sem elhanyagolható szempont. A teljes sötétség és a csend ideális környezetet teremthet a nyugodt pihenéshez. Ha ez nem biztosítható, füldugó vagy alvómaszk is segíthet.

A kutatások szerint egy egészséges felnőtt éjszakánként négy-hat alvási cikluson megy keresztül. Különösen fontos a REM-fázis, amely kulcsszerepet játszik az agy regenerációjában, a memória működésében és az érzelmi feldolgozásban.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a tartós alváshiány növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, az anyagcserezavarok, valamint a mentális problémák kialakulásának kockázatát.

