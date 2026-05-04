Ez a hétköznapi aminosav segíthet az Alzheimer ellen

A kutatás szerint az arginin képes gátolni az úgynevezett amiloid fehérjék felhalmozódását az agyban, amelyek az Alzheimer-kór egyik fő jellemzői. Az állatkísérletek során nemcsak a káros fehérjelerakódások csökkentek, hanem az érintett egyedek viselkedése is javult, miközben az agyi gyulladás mértéke is mérséklődött – írja a ScienceDaily.

Alzheimer-kór: egy egyszerű kiegészítő lassíthatja a betegséget

Az Alzheimer-kór világszerte az egyik leggyakoribb demenciatípus, amelyre jelenleg nincs végleges gyógymód. Bár az utóbbi években új kezelések jelentek meg, ezek hatása korlátozott, ráadásul költségesek és mellékhatásokkal is járhatnak. Éppen ezért a kutatók egyre inkább olyan megoldásokat keresnek, amelyek biztonságosak és széles körben elérhetők.

Az arginin különlegessége, hogy már ismert és viszonylag olcsó vegyület, amelyet bizonyos esetekben étrend-kiegészítőként is alkalmaznak. A szakemberek szerint ez megkönnyítheti, hogy a jövőben gyorsabban eljuthasson a klinikai vizsgálatokig.

Ugyanakkor a kutatók óvatosságra intenek: a mostani eredmények egyelőre laboratóriumi és állatkísérleteken alapulnak, ezért további vizsgálatok szükségesek annak bizonyítására, hogy embereknél is hasonló hatás érhető el.

A felfedezés mindenesetre új irányt adhat az Alzheimer-kutatásnak, és hosszabb távon akár egy egyszerűbb, megfizethetőbb kezelési lehetőség felé nyithat utat.

A kertedben nő a csodaszer az Alzheimer ellen

Egy jól ismert, mindenhol előforduló, vadon termő növény értékes segítséget nyújthat agyunk egészségének megőrzésében. A laboratóriumi vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy a gyermekláncfű leveleiben rejlő hatóanyagok még az emésztés után is megőrzik aktivitásukat. Ezek az értékes vegyületek hatékonyan gátolják az idegrendszeri leépüléshez vezető káros folyamatokat.

Miért ellenálló egyes emberek agya az Alzheimer-kórral szemben?

Az Alzheimer-kór az egyik legpusztítóbb neurodegeneratív betegség, amely világszerte több mint 55 millió embert érint. Azonban a tudósok mostanában egy rendkívül izgalmas felfedezésre bukkantak: egyesek agyában megtalálhatók az Alzheimer-kór jellegzetes elváltozásai, mégsem mutatják a demencia tüneteit. Ez a jelenség, amelyet kognitív rezilienciának nevezünk, forradalmasíthatja az Alzheimer-kór kezelését és megelőzését.