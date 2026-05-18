Veszélyes fertőzés terjedhet a magyar borvidékeken – már észlelték az első lárvákat

Az amerikai szőlőkabóca első L1-es fejlettségű lárváját Komárom-Esztergom vármegyében találták meg egy kisebb, házikerti szőlőültetvényben. A kártevőt egy Rizlingszilváni szőlőfajta sarjhajtásán mutatták ki, a felfedezést pedig rendszeres növényvédelmi vizsgálat során tették – írja az AgroInform.
Amerikai szőlőkabóca terjesztheti a veszélyes betegséget
A rovar azért különösen veszélyes, mert a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma egyik legfontosabb terjesztője. A betegség a tőkék fokozatos leromlását, súlyos esetben pedig teljes pusztulását okozhatja.
A fertőzés felismerését nehezíti, hogy a tünetek gyakran csak a következő évben jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy a látszólag egészséges szőlőtőkék is fertőzési forrásként működhetnek.
A szakemberek szerint a védekezés kulcsa a megelőzés, a rendszeres megfigyelés, a beteg tőkék eltávolítása és a lárvák elleni célzott permetezés. Különösen fontos az elhanyagolt területek, kivadult szőlők és sarjak felszámolása.
