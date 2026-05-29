Amikor a stressz a pohár alján oldódik fel

A férfiak esetében a stresszel való megküzdést máig erősen alakítják a társadalmi elvárások. A „bírd ki”, „ne panaszkodj”, „oldd meg” típusú üzenetek sokszor már gyerekkorban beépülnek. Ezek első pillantásra akár erőt is sugallhatnak, valójában azonban könnyen beszűkíthetik az érzelmi mozgásteret. Ha egy férfi azt tanulja meg, hogy a félelem, a szomorúság vagy a tehetetlenség kimutatása gyengeség, akkor nehezebb lesz segítséget kérnie vagy akár csak megfogalmaznia, mi zajlik benne.

A coping olyan megküzdési módokat jelent, amelyekkel a stresszhelyzetekre reagálunk. Van, amikor a problémát próbáljuk megoldani: döntést hozunk, segítséget kérünk, változtatunk a helyzeten. Máskor inkább az érzéseinket igyekszünk szabályozni: megnyugodni, távolságot tartani, feldolgozni a feszültséget. Mindkettő lehet egészséges és hasznos, ha valóban a helyzethez illeszkedik.

Az elkerülő megküzdés azonban másképp működik. Ilyenkor nem a probléma megértése vagy az érzelmek feldolgozása történik, hanem azok tompítása. Ez történhet túlzott munkával, állandó elfoglaltsággal, túlzottan kontrollált működéssel, online meneküléssel – és nagyon gyakran alkohollal is.

Az alkohol társas szerepe Magyarországon erősen normalizált. Egy sör munka után, egy fröccs nyáron, egy rövid a nehéz nap végén sokszor nem is tűnik különösebb dolognak. Önmagában természetesen nem minden alkoholfogyasztás problémás. A fontos kérdés inkább az, hogy milyen funkciót tölt be. Kapcsolódást szolgál, esetleg ünneplést, vagy azt, hogy ne kelljen érezni valamit?

Az alkohol rövid távon valóban képes csökkenteni a belső feszültséget. Oldhatja a szorongást, tompíthatja a dühöt, elnémíthatja a tehetetlenség érzését. Éppen ezért válhat észrevétlenül érzelemszabályozó eszközzé.

A gond az, hogy ami rövid távon megkönnyebbülést ad, hosszú távon gyakran fenntartja a problémát: az érzések nem feldolgozódnak, csak elhalasztódnak.

Különösen nyáron válhat nehezebbé észrevenni ezt a határt. A teraszok, baráti találkozók, nyaralások és esti sörözések könnyen elfedik, ha az ivás már nemcsak társas program, hanem stresszlevezetés is. Ilyenkor érdemes lehet feltenni néhány egyszerű kérdést: akkor is innék, ha nem lenne nehéz napom? Tudok lazítani alkohol nélkül? Mit érzek, ha nemet mondok egy italra? Mi történik bennem, amikor nincs ott ez a megszokott kapaszkodó?