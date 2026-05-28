Amikor túl nagy a tét – Mit kezdünk a teljesítményszorongással?

A teljesítményszorongás éppen ezért nem kizárólag iskolai vagy munkahelyi jelenség. Természetesen különösen aktuális most, amikor sok fiatal érettségi, vizsgaidőszak vagy felvételi helyzet előtt áll, de a felnőtt életben is újra és újra találkozunk vele. Megjelenhet párkapcsolatban, amikor attól tartunk, nem vagyunk elég érdekesek, elég vonzóak vagy elég szerethetők, vagy éppen a szexuális együttlétek is válthatnak ki teljesítményszorongást a felekből, ami aztán funkciózavarokhoz is vezethet. A szülők számára is ismerős állapot lehet, főleg, ahogy elkezdi a gyermekük az intézményi létet. Munkavállalóként, vezetőként, de bármilyen olyan helyzetben vagy szerepben átélhetjük, ahol úgy érezzük: most bizonyítanunk kell.

Sok esetben csak legyintenek és elintézik annyival: "ez csak stressz", miközben nem is biztos, hogy tudatosul, mi az, amit az egyén éppen átél, milyen helyzetekben jelentkezik és mennyiben különbözik ez az állapot egy általános, emelkedett stresszinttől.

A stressz alapvetően természetes alkalmazkodási reakció és fontos megjegyezni, higy nem minden stressz káros: bizonyos mértékű izgalom kifejezetten segítheti a teljesítményt, fókuszáltabbá és energikusabbá tehet. A gond akkor kezdődik, amikor a feszültség túl nagyra nő, és már nem mozgósít, hanem beszűkít. Ilyenkor nehezebb gondolkodni, romlik a koncentráció, a test pedig vészhelyzeti üzemmódba kapcsol: gyorsabb szívverés, remegés, izzadás, gyomorszorítás is megjelenhet.

Lazarus és Folkman stresszelmélete szerint a stresszélményben nemcsak maga a helyzet számít, hanem az is, hogyan értékeljük azt. Ugyanaz az esemény az egyik ember számára kihívás, a másiknak fenyegetés lehet. Egy vizsga például jelentheti azt, hogy „megmutathatom, mit tudok”, de azt is, hogy „ha hibázom, kiderül, hogy kevés vagyok”. A különbség sokszor nem a külső helyzetben, hanem a belső jelentésadásban van.

A teljesítményszorongás egyik legfontosabb belső motorja a saját gondolataink működése. A kognitív viselkedésterápiában negatív automatikus gondolatoknak nevezzük azokat a gyorsan felbukkanó belső mondatokat, amelyek sokszor szinte észrevétlenül irányítják az érzelmeinket. Ilyen lehet például:

„El fogom rontani”, „Biztos látják rajtam, hogy izgulok”, „Nem vagyok elég jó”, „Ha ez nem sikerül, mindennek vége”.

Ezek a gondolatok azért veszélyesek, mert nem egyszerűen kellemetlenek, hanem viselkedést is szerveznek. Ha valaki egy vizsgán azt gondolja, hogy biztosan rosszul fogalmaz, könnyen elkezd kapkodni vagy túlmagyarázni. Ha egy randin azt érzi, hogy „nem vagyok elég érdekes”, visszahúzódhat, feszültté válhat, és kevésbé tud természetesen jelen lenni. Így a szorongás sokszor önmagát erősítő körré válik.