Olyan szövegek jöttek az angolérettségin, hogy sokan csak pislogtak

Most sem unatkoztak a diákok. Az angolérettségi nyelvhelyességi és hallás utáni feladataiban segítőkutyás történet, Ronald Reagan viccei, furcsa ausztrál szokások és egy világhírű gorilla is előkerült.
Az idei angolérettségi több szokatlan és érdekes témával is meglepte a diákokat. A vizsgázóknak nemcsak a nyelvtani szabályokra kellett figyelniük, hanem olyan történeteket és hanganyagokat is feldolgozniuk kellett, amelyek elsőre sokakat váratlanul érhettek – írja az EduLine.

angolérettségi, Nyíregyháza, 2026. május 5. Zsigó Zita igazgatónő kiosztja a feladatlapokat a matematika írásbeli érettségi vizsgán a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikumban 2026. május 5-én. MTI/Balázs Attila
Az idei angolérettségiben segítőkutya, békás vicc, Ronald Reagan és a világ legidősebb gorillája is szerepet kapott.
Segítőkutya és békás vicc jött az angolérettségi nyelvhelyességi részében

Az angolérettségi nyelvhelyességi részében például egy segítőkutyás történet, egy békáról és közgazdász-hallgatóról szóló vicc, valamint egy furcsa ausztrál és új-zélandi szokás is előkerült. A feladatok során a diákoknak a kifejezések nyelvtanilag helyes alakját kellett beilleszteniük a szövegekbe.

A vizsgázók a második feladatlapra összesen 30 percet kaptak. Ebben a részben többféle feladattípus is szerepelhetett: négy válaszlehetőség közül kellett kiválasztani a megfelelő kifejezést, hiányos szövegeket kellett kiegészíteni, de mondatrészek helyének azonosítása és szövegátalakítás is előfordult.

Ronald Reagan viccei jöttek az angolérettségi hallás utáni részében

Az angolérettségi hallás utáni szövegértési része szintén tartogatott furcsaságokat. A diákok Ronald Reagan kedvenc vicceiről, egy betelefonálós rádióműsorról, valamint a világ legidősebb, fogságban élő gorillájáról hallgattak meg hanganyagokat.

Ebben a vizsgarészben általában három hétköznapi nyelvezetű hanganyag szerepel, amelyeket normál tempóban játszanak le. Ezek többnyire anyanyelvi beszélők párbeszédei vagy történetei, és gyakran rádiós vagy televíziós környezetben játszódnak.

A középszintű angolérettségin a diákok egy órát kaptak az olvasott szövegértési részre, míg a nyelvhelyességi feladatlap kitöltésére fél órájuk volt. Az emelt szintű vizsgáról később érkeznek majd részletes információk.

Komoly fejtörést okozott: nem volt egyszerű a matekérettségi második része

Összességében korrektnek értékelték a szakértők a középszintű matekérettségi második részét, de több diák számára is komoly kihívást jelentett. A hosszú szövegek és az aszályhoz hasonlóan „kikerülhetetlen” témák közül ezúttal a halmazelmélet bizonyult sok érettségiző mumusának.

 

