Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az érettségi feladatsorok hivatalos javítási-értékelési útmutatóit mindig a vizsgát követő napon teszik közzé. Az angolérettségi hivatalos megoldásai így a másnapi időpontokban válnak elérhetővé – írja az Eduline.hu.

Mikor jönnek a hivatalos angolérettségi megoldások?

A reggel 8:00 vagy 9:00 órakor kezdődő vizsgák esetében a hivatalos javítókulcsokat másnap reggel 8:00 órakor publikálják. A délután 14:00 órakor induló vizsgák megoldásai pedig másnap 14:00 órakor kerülnek fel.

A diákok számára különösen fontos a középszintű angolérettségi szövegértés megoldás, hiszen ebből már nagyjából kiszámolható, milyen eredményre számíthatnak az írásbeli vizsgán.

Meglepő témák várták a diákokat az angol írásbeli érettségin

Változatos és hétköznapi témákkal találkozhattak azok a diákok, akik középszinten érettségiztek angolból. A szövegértési feladatok között szerepelt többek között az állatjólét, Roald Dahl munkássága, az ételfestékek használata, valamint Claude Monet festészete is.