Honnan ered az anyák napja, és hogyan ünneplik világszerte?

Vajon honnan ered ez a szép hagyomány, és hogyan alakult ki a mai formája? És vajon az anyák napja minden országban ugyanúgy zajlik, vagy eltérő szokások kapcsolódnak hozzá? Cikkünkből most minden kiderül.

Anyák napja: egy nap, melyen az édesanyákat és nagymamákat köszöntjük!

Az anyák napja eredete

Az anyák napjának gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, amikor a görögök tavaszi ünnepségeken tisztelegtek Rhea, az istenek anyja előtt. Később a kereszténységben is megjelent az anyaság tisztelete, amikor a nagyböjt negyedik vasárnapján Szűz Mária került a középpontba.

Angliában ebből alakult ki az úgynevezett „anyák vasárnapja”, amikor a hívek nemcsak az egyházat, hanem saját édesanyjukat is ünnepelték.

A 17. században már ajándékokkal és virágokkal kedveskedtek az anyáknak ezen a napon. A modern anyák napja az Egyesült Államokból indult, ahol Anna Jarvis kezdeményezte az ünnep hivatalossá tételét 1907-ben. Az ő javaslatára a fehér szegfű lett az ünnep jelképe, amely az anyai szeretetet és tisztaságot szimbolizálja. Innen terjedt el világszerte az anyák napja ünneplése.

Anyák napja Magyarországon

Magyarországon először 1925-ben tartották meg az anyák napját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében. Az esemény hamar népszerűvé vált, és 1930-tól már hivatalos iskolai ünneppé nyilvánították. Azóta minden évben május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat.

Az ünnep főként az iskolákhoz és óvodákhoz kötődik, ahol a gyerekek versekkel és műsorokkal készülnek.

Gyakori ajándék a virág, különösen a szegfű vagy más tavaszi csokor. A kézzel készített ajándékok és képeslapok is nagy jelentőséggel bírnak. A családok gyakran közös programokkal vagy meghitt együttléttel teszik emlékezetessé a napot.

Így ünnepelnek a világ más országaiban

A világ különböző részein eltérő módon és más-más időpontban ünneplik az anyák napját.

Egyesült Államok: Az anyák napját május második vasárnapján ünneplik. Összejön a család egy ünnepi ebédre vagy grillezésre, ahol virágokkal és ajándékokkal köszöntik az anyákat.

Olaszország: A gyerekek kézzel készített ajándékokkal és versekkel köszöntik az anyákat, miközben a család átveszi a házimunkát, hogy az édesanya pihenhessen.

Mexikó: Május 10-én szerenáddal ébresztik az anyákat, gyakran mariachi zenével, és hagyományos ételekkel ünnepelnek.

Etiópia: Egy háromnapos, Antrosht nevű fesztivállal ünnepelnek, ahol közös lakomák, éneklés és tánc erősíti a családi kötelékeket.

Nepál: Az emberek a Mata Tirtha tónál vagy családi körben emlékeznek meg az anyákról, ajándékokkal és hagyományos ételekkel tisztelegve előttük.

India: A nyugati típusú anyák napja mellett a Durga Puja fesztivál is az anyaság tiszteletéről szól, vallási és családi ünnepként jelenik meg az országban.

Sok helyen különböző virágok jelképezik az anyák iránti szeretetet, például jázmin, liliom vagy szegfű. Bár a hagyományok eltérőek, a közös cél mindenhol ugyanaz: kifejezni a szeretetet és tiszteletet az édesanyák iránt.