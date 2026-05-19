Egészséges nassolnivalónak hiszik, pedig igazi kalóriabomba

Az aszalt gyümölcsök évek óta az egészséges étrend népszerű részei, sokan pedig bűntudat nélkül nassolják őket napközben vagy este a televízió előtt. Bár valóban tartalmaznak rostokat és ásványi anyagokat, a víztartalom eltűnésével rendkívül koncentrált cukor- és kalóriabombává válhatnak. Ráadásul számos bolti termék tartósítószert és mesterséges adalékanyagokat is tartalmazhat - írja a Jerusalem Post.
Miért hizlalhatnak az aszalt gyümölcsök?
A friss gyümölcsök nagy része vízből áll, ami gyorsabban teltségérzetet okoz. A szárított gyümölcsök esetében a víz eltűnik, de a cukor és a kalóriák megmaradnak, így sokkal kisebb mennyiségben is rengeteg energiát tartalmaznak.
Míg egy almát lassabban fogyasztunk el, addig egy marék mazsola vagy aszalt szilva pillanatok alatt elfogy. A szervezet sokszor későn érzékeli a jóllakottságot, ezért könnyen túlzásba eshetünk. A szakértők szerint ez az egyik oka annak, hogy a kalóriadús ételek között tartják számon őket.
Mennyi kalória van az aszalt gyümölcsökben?
Az aszalt gyümölcsök kalóriatartalma meglepően magas lehet. Íme néhány példa:
- Aszalt szilva – kb. 40 kcal / 15 gramm
- Mazsola – kb. 45 kcal / 15 gramm
- Aszalt füge – kb. 40 kcal / 15 gramm
- Datolya – kb. 80 kcal / 30 gramm
- Aszalt sárgabarack – kb. 35 kcal / 15 gramm
- Aszalt áfonya – kb. 50kcal / 15 gramm
A diófélékkel együtt fogyasztva a kalóriabevitel még gyorsabban emelkedhet. Egy kisebb marék aszalt gyümölcs és olajos mag akár 400–500 kalóriát is tartalmazhat.
Mi a különbség a friss és az aszalt gyümölcs között?
A legnagyobb különbség a víztartalomban rejlik. A friss gyümölcsök 80–90 százaléka víz, míg az aszalt változatokból ezt szinte teljesen eltávolítják.
A szárítás során a gyümölcsök mérete összezsugorodik, de a cukortartalom koncentráltabbá válik. Emiatt ugyanakkora mennyiségű aszalt gyümölcs jóval több energiát tartalmazhat, mint a friss változat.
A vitaminok egy része is csökkenhet. A C-vitamin például érzékeny a hőre és a levegőre, ezért az aszalási folyamat során jelentős mennyiség veszhet el belőle.
Hogyan fogyasszuk az aszalt gyümölcsöket mértékkel?
A szakértők szerint az egyik legfontosabb szabály a pontos adagolás. Nem ajánlott közvetlenül a zacskóból vagy egy nagy tálból fogyasztani őket, mert így könnyen túl sokat ehetünk.
Néhány praktikus tanács:
- egyszerre csak egy kisebb maréknyit fogyasszunk;
- kombináljuk fehérjével vagy natúr joghurttal;
- inkább étkezés részeként, ne késő esti nassolásként fogyasszuk;
- fogyókúra alatt különösen figyeljünk a mennyiségre;
- válasszunk cukrozatlan, bio változatokat.
Az egészséges nassolás csak akkor működik, ha a mennyiséget is kontroll alatt tartjuk.
Milyen adalékanyagok vannak az aszalt gyümölcsökben?
Sok bolti termék tartalmaz tartósítószert és különböző adalékanyagokat, hogy szebb és élénkebb színű maradjon.
A leggyakoribb adalékanyagok:
- kén-dioxid (E220);
- szulfitok;
- mesterséges ételfestékek;
- cukorszirupok;
- állományjavító anyagok.
A szulfitok egyes embereknél fejfájást, allergiás reakciót vagy légzési problémákat is okozhatnak. A szakértők szerint érdemesebb a kevésbé látványos, barnább színű bio termékeket választani, mert ezek általában kevesebb vegyi anyagot tartalmaznak.
