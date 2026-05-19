Egészséges nassolnivalónak hiszik, pedig igazi kalóriabomba

Az aszalt gyümölcsök évek óta az egészséges étrend népszerű részei, sokan pedig bűntudat nélkül nassolják őket napközben vagy este a televízió előtt. Bár valóban tartalmaznak rostokat és ásványi anyagokat, a víztartalom eltűnésével rendkívül koncentrált cukor- és kalóriabombává válhatnak. Ráadásul számos bolti termék tartósítószert és mesterséges adalékanyagokat is tartalmazhat - írja a Jerusalem Post.

Az aszalt gyümölcsök sokkal több kalóriát rejthetnek, mint gondolnánk

Miért hizlalhatnak az aszalt gyümölcsök?

A friss gyümölcsök nagy része vízből áll, ami gyorsabban teltségérzetet okoz. A szárított gyümölcsök esetében a víz eltűnik, de a cukor és a kalóriák megmaradnak, így sokkal kisebb mennyiségben is rengeteg energiát tartalmaznak.

Míg egy almát lassabban fogyasztunk el, addig egy marék mazsola vagy aszalt szilva pillanatok alatt elfogy. A szervezet sokszor későn érzékeli a jóllakottságot, ezért könnyen túlzásba eshetünk. A szakértők szerint ez az egyik oka annak, hogy a kalóriadús ételek között tartják számon őket.

Mennyi kalória van az aszalt gyümölcsökben?

Az aszalt gyümölcsök kalóriatartalma meglepően magas lehet. Íme néhány példa:

Aszalt szilva – kb. 40 kcal / 15 gramm

Mazsola – kb. 45 kcal / 15 gramm

Aszalt füge – kb. 40 kcal / 15 gramm

Datolya – kb. 80 kcal / 30 gramm

Aszalt sárgabarack – kb. 35 kcal / 15 gramm

Aszalt áfonya – kb. 50kcal / 15 gramm

A diófélékkel együtt fogyasztva a kalóriabevitel még gyorsabban emelkedhet. Egy kisebb marék aszalt gyümölcs és olajos mag akár 400–500 kalóriát is tartalmazhat.

Mi a különbség a friss és az aszalt gyümölcs között?

A legnagyobb különbség a víztartalomban rejlik. A friss gyümölcsök 80–90 százaléka víz, míg az aszalt változatokból ezt szinte teljesen eltávolítják.

A szárítás során a gyümölcsök mérete összezsugorodik, de a cukortartalom koncentráltabbá válik. Emiatt ugyanakkora mennyiségű aszalt gyümölcs jóval több energiát tartalmazhat, mint a friss változat.

A vitaminok egy része is csökkenhet. A C-vitamin például érzékeny a hőre és a levegőre, ezért az aszalási folyamat során jelentős mennyiség veszhet el belőle.