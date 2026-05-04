Riasztó, ami a Balatonnál történik: egyre nagyobb az aszály Magyarországon

Az aszály Magyarországon egyre látványosabb gondot okoz, különösen a Balaton, a Duna és a Velencei-tó esetében. A Balaton 86 centiméteres átlagos vízállása jóval elmarad az ilyenkor megszokott szinttől – számol be a VEOL.

Aszály Magyarországon: Veszélyben a Balaton?

Már május elején komoly figyelmeztető jelek látszanak a magyarországi természetes vizeknél. A tartós csapadékhiány és az elhúzódó aszály miatt a Duna, a Balaton és a Velencei-tó vízszintje is látványosan csökkent.

A Balaton helyzete különösen aggasztó. A tó siófoki vízmércéhez viszonyított átlagos vízállása jelenleg mindössze 86 centiméter, miközben ilyenkor általában 110–120 centiméteres szint lenne kedvező a nyári időszak előtt. A magasabb tavaszi vízállás azért fontos, mert a tó nyáron sok vizet veszít a hőség és a párolgás miatt.

Ha a Balaton már eleve alacsony vízszintről indul neki a legmelegebb hónapoknak, egy tartós meleg időszak gyors további apadást hozhat. Ez a strandolást is befolyásolhatja, de a tó ökológiai egyensúlyára is hatással lehet. Az alacsonyabb víz gyorsabban melegszik, ami kedvezhet az algásodásnak, és sérülékenyebbé teheti a tó élővilágát.

Szélsőséges aszályok és az árvizek Magyarországon

Az éghajlatváltozás hatásait Közép-Európában nem pusztán kevesebb csapadék vagy több hő formájában érezzük, hanem egy mélyebb, rejtettebb hiányon keresztül: egyre kevesebb víz áll rendelkezésre a felszín hűtésére. Az elmúlt két évtizedben Közép-Európában az aszályok és az árvizek nemcsak gyakoribbá, hanem szélsőségesebbé is váltak. 2024 nyárutóján néhány nap alatt fordult át a rendkívüli szárazság extrém csapadékos időjárásba. Az ilyen gyors váltások nehezen illeszthetők abba az egyszerű magyarázatba, amely szerint az éghajlatváltozás csupán „felgyorsítja” a vízkörforgást, a nedves területeket még nedvesebbé, a szárazakat még szárazabbá téve.

Súlyos aszály közeledhet, már a Duna vízszintje is vészesen alacsony

Magyarország legnagyobb folyója most olyan arcát mutatja, amit ritkán látni – és ez nem jó jel. A Duna vízállása annyira alacsony lett, hogy előbukkant az Ínség-szikla. Több hazai mérőponton már negatív értékeket mutatnak a vízmércék.