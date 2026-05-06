Egyre nagyobb a baj: az aszály már a termést is veszélyezteti

A szakember elmondta, hogy a hét első fele kifejezetten száraz és szeles időjárást hoz Szombathely térségébe, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Hétfőtől szerdáig csapadék nem várható, miközben az élénk, időnként erősödő déli-délnyugati szél tovább fokozza a talaj kiszáradását. A nappali csúcshőmérséklet 20 és 23 Celsius-fok között alakul – tájékoztatott a Vaol.

A kukoricának sem tesz jót az aszály

Fordulat csütörtökön körvonalazódik: a délutáni, esti órákban záporok, zivatarok formájában 3–5 milliméternyi eső érkezhet. Ez azonban még messze elmarad attól a mennyiségtől, amely érdemben javítaná a talaj nedvességtartalmát, így az aszályhelyzeten csak korlátozottan segíthet. A hét második felében némileg visszaesik a hőmérséklet, a maximumok 18–20 fok között alakulnak, míg éjszakánként 8–10 fokig hűl a levegő.

Az elmúlt időszak csapadékmérlege komoly hiányt mutat: a térségben az elmúlt két tavaszi hónap során mindössze mintegy 20 milliméter eső hullott, miközben a megszokott mennyiség 70–80 milliméter lenne. A következő két hétben ideális esetben 40–50 milliméternyi, egyenletesen eloszló csapadékra lenne szükség a helyzet javulásához.

Bár Közép-Európa-szerte csapadékosabb idő körvonalazódik a jövő héten – nyugaton nagyobb mennyiséggel –, egyelőre kérdéses, hogy ebből mennyi jut el Vas vármegyébe – magyarázta Pétervári Tibor, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az aszály a szántóföldi növények fejlődését is hátráltatja, többek között nehezíti a napraforgó és a kukorica kelését.

