Amikor a szervezet saját maga ellen fordul – sokan nem is tudják, hogy betegek

Az immunrendszer normál esetben megvédi a szervezetet a kórokozóktól. Felismeri az idegen anyagokat, miközben a saját sejteket békén hagyja. Autoimmun betegségnél azonban ez a mechanizmus felborul. A szervezet tévesen veszélyforrásként azonosítja a saját szöveteit, és úgynevezett autoantitesteket termel ellenük – írja a Bild.

Sokan csak legyintenek bizonyos tünetekre, pedig autoimmun betegség állhat mögöttük

Ilyen tünetei vannak az autoimmun betegségeknek

Ennek következtében tartós vagy visszatérő gyulladások alakulnak ki, ezért ezeket a betegségeket krónikus kórképeknek tekintik.

A panaszok attól függnek, melyik szerv vagy szervrendszer érintett. Gyakori tünet lehet a bőrkiütés, az ízületi fájdalom vagy az emésztési probléma. Előfordulhat hasi fájdalom, hasmenés, láz és izomfájdalom is.

Sokan állandó fáradtságra, kimerültségre és teljesítménycsökkenésre panaszkodnak. Jellemző a hullámzó lefolyás: a tünetek időnként felerősödnek, majd enyhülnek, később pedig újra visszatérnek.

A szakemberek szerint az autoimmun betegségek kialakulása mögött több tényező együttes hatása állhat. Szerepet játszhat a genetikai hajlam, fertőzések, hormonális változások, környezeti hatások, stressz vagy egyes gyógyszerek is.

Az egyik lehetséges magyarázat az úgynevezett keresztreakció. Ilyenkor bizonyos kórokozók hasonlítanak a szervezet saját szöveteire, ezért az immunrendszer mindkettőt megtámadja.

A szakértők több mint 60 autoimmun betegséget tartanak számon. Ide tartozik például az 1-es típusú cukorbetegség, a Hashimoto-thyreoiditis, a Basedow-kór, a sclerosis multiplex, a Crohn-betegség, a cöliákia, a pikkelysömör, a foltos hajhullás, a lupus és a reumatoid artritisz.

Az 1-es típusú cukorbetegség is autoimmun betegség

Egyelőre nem gyógyíthatóak az autoimmun betegségek

Németországban 2022-ben több mint 6,3 millió társadalombiztosítással rendelkező embernél diagnosztizáltak autoimmun betegséget. Ez az érintettek mintegy 8,6 százalékát jelenti, vagyis nagyjából minden tizenkettedik biztosítottat.

A diagnózisok aránya 2012 és 2022 között 7,1 százalékról 8,6 százalékra emelkedett. Az új esetek közel kétharmada nőknél fordult elő.

Az autoimmun betegségek felismerése sokszor nehéz, mivel a tünetek nem egyértelműek. A vérvizsgálatok segíthetnek kimutatni a gyulladást és az autoantitesteket, de ezek önmagukban nem mindig bizonyító erejűek.

A betegségek ma még nem gyógyíthatók véglegesen. A kezelések célja a gyulladás csökkentése és a tünetek enyhítése. A terápiában alkalmazhatnak inzulint, hormonkezelést, kortizont, immunrendszert gyengítő gyógyszereket vagy modern biológiai terápiákat is.