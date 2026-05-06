Az elég jó anya életre szóló örökséget ad át

A szülők nagy része gyakran nem információhiánnyal küzd, hanem információs túlterheléssel. Nem az a kérdés, hol találjon kapaszkodót, hanem az, hogyan szűrje ki a zajból azt, ami valóban használható.

A probléma nem pusztán a mennyiség, hiszen sok tartalom látszólag megengedő, empatikus nyelvezetet használ, valójában azonban rejtett normákat közvetít. Azt sugallja, hogy a jó szülő mindig türelmes, mindig szabályozott, mindig tudatos, mindig ráhangolt, mindig következetes, és minden helyzetben pontosan tudja, mi a gyermek szükséglete. Ha pedig ez nincs így, akkor valamit rosszul csinál.

A hangsúly sokszor nem azon van, hogy a szülőség összetett és esendő emberi helyzet, hanem azon, mit ront el a szülő, mit mond rosszul, mikor reagál károsan, hogyan sérti a kötődést, miben marad el az ideálistól. Ez aztán oda vezethet, hogy a tájékozódni vágyó anya vagy apa gyakran nem megnyugszik, hanem azt éli meg: alkalmatlan vagyok.

Ezzel együtt valóban léteznek olyan nevelési mintázatok, amelyeket érdemes meghaladni. A félelemalapú fegyelmezés, a megszégyenítés, az érzelmek büntetése, a szeretet megvonásával operáló kontroll hosszú távon valóban káros. Még ma is sok családban - és gyermeknevelési intézményben - élnek olyan mondatok és gyakorlatok, amelyek generációkon át öröklődtek tovább pusztán azért, mert „nálunk is így volt”, vagy „engem is így neveltek”.

Alapvető tehát a szemléletváltás, azzal együtt, hogy a korrekció ne csússzon át újfajta perfekcionizmusba.

Mert ma már nem feltétlenül a tekintélyelvű szülőideál nyomaszt, hanem a pszichológiailag tökéletes szülő képe. Az a szülő, aki mindig validál, mindig kapcsolódik, mindig tükröz, mindig tudatos, soha nem veszti el a türelmét, és minden konfliktust tankönyvszerűen old meg. Ez a szülő ugyanúgy irreális, egész egyszerűen nem létezik.

Donald Winnicott brit pszichoanalitikus „elég jó anya” fogalma már a unalomig ismételt a közösségi médiában, mégis néha az az érzésünk támadhat, hogy nem értjük az elég jóság fogalmát.

Winnicott szerint a gyereknek nem hibátlan jelenlétre, hanem alapvetően megbízható kapcsolatra van szüksége, olyan szülőre, aki többnyire elérhető, többnyire ráhangolódik, és ha elakad, képes visszatérni a kapcsolódáshoz.