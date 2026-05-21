Azbesztet találtak még 29 magyar helyszínen, tovább nő a pánik

A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok szerint Kőszegen mind a 29 vizsgált helyszínen kimutatták az azbeszt jelenlétét. A városban komoly intézkedések indultak a helyzet kezelése érdekében – írja a Vaol.

Azbesztbotrány Kőszegen: mind a 29 vizsgált helyszínen találtak a veszélyes anyagból (A kép illusztráció.)

A város hivatalos tájékoztatása szerint április 29-én 29 különböző kőszegi helyszínről vettek kőzetmintákat, amelyeket laboratóriumban vizsgáltak meg. Az eredmények alapján az összes mintában kimutatták az azbeszt rostokat.

A vizsgálatokat részben a Vas Vármegyei Kormányhivatal finanszírozta 8 helyszínen, míg Kőszeg Város Önkormányzata további 21 terület mintavételét rendelte meg.

A veszélyes területeken forgalomkorlátozást vezettek be: több utat és parkolót lezártak, a kőzúzalékos felületeket pedig rendszeresen nedvesítik a porzás csökkentése érdekében.

Lakossági figyelmeztetés az azbeszt miatt

A hatóságok arra kérik a lakosságot és a Kőszegre látogatókat, hogy kerüljék el a lezárt vagy érintett területeket, különösen a kőzúzalékos burkolatú utak és parkolók környékét, valamint tartsák be az előírt sebességkorlátozásokat.

Újabb magyar városokat fenyeget az azbesztszennyezés

Ahogy arról az Origo áprilisban beszámolt, Szombathely közgyűlése egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál az azbeszt-ügy miatt. A Vas Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatai szerint az oladi városrész egyes utcáiban a kőzúzalék jelentős mértékben szennyezett, a területen több mint ezer ember él. A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyt, hanem Sopront és más nyugat-magyarországi településeket is veszélyeztethet.