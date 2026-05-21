Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Sport

Olasz focihorror: sportvezető családját is bántalmazták az elképesztő tömegverekedésben – videó

azbeszt

Azbesztet találtak még 29 magyar helyszínen, tovább nő a pánik

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
29 kőszegi helyszínen is kimutatták az azbeszt jelenlétét. A hatóságok azonnali intézkedéseket indítottak el, és a lakosokat, valamint a Kőszegre látogatókat arra kérik, hogy az azbeszt miatt lezárt területekre ne menjenek be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
azbesztKőszegvizsgálat

A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok szerint Kőszegen mind a 29 vizsgált helyszínen kimutatták az azbeszt jelenlétét. A városban komoly intézkedések indultak a helyzet kezelése érdekében – írja a Vaol

Azbesztbotrány Kőszegen: mind a 29 vizsgált helyszínen találtak a veszélyes anyagból
Azbesztbotrány Kőszegen: mind a 29 vizsgált helyszínen találtak a veszélyes anyagból (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A város hivatalos tájékoztatása szerint április 29-én 29 különböző kőszegi helyszínről vettek kőzetmintákat, amelyeket laboratóriumban vizsgáltak meg. Az eredmények alapján az összes mintában kimutatták az azbeszt rostokat. 

A vizsgálatokat részben a Vas Vármegyei Kormányhivatal finanszírozta 8 helyszínen, míg Kőszeg Város Önkormányzata további 21 terület mintavételét rendelte meg. 

A veszélyes területeken forgalomkorlátozást vezettek be: több utat és parkolót lezártak, a kőzúzalékos felületeket pedig rendszeresen nedvesítik a porzás csökkentése érdekében. 

Lakossági figyelmeztetés az azbeszt miatt 

A hatóságok arra kérik a lakosságot és a Kőszegre látogatókat, hogy kerüljék el a lezárt vagy érintett területeket, különösen a kőzúzalékos burkolatú utak és parkolók környékét, valamint tartsák be az előírt sebességkorlátozásokat.

Újabb magyar városokat fenyeget az azbesztszennyezés

Ahogy arról az Origo áprilisban beszámolt, Szombathely közgyűlése egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál az azbeszt-ügy miatt. A Vas Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatai szerint az oladi városrész egyes utcáiban a kőzúzalék jelentős mértékben szennyezett, a területen több mint ezer ember él. A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyt, hanem Sopront és más nyugat-magyarországi településeket is veszélyeztethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!