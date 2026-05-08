Veszélyes anyag miatt aggódik a lakosság: a Balatont is elérte az azbesztügy?

A Balaton-parti Fonyódon is aggodalmat váltott ki az azbeszt, miután a közösségi médiában olyan állítások jelentek meg, amelyek szerint rákkeltő anyag kerülhetett a városi útfelújítások során felhasznált burkolatokba. A hír gyorsan terjedni kezdett a lakosság körében, sokan pedig kérdéseket fogalmaztak meg a felújított utak biztonságával kapcsolatban – írja a Sonline.

Azbesztszennyezés veszélye áll fenn a Balaton-parton?

A felvetések nem előzmény nélkül érkeztek, hiszen korábban más településeken is történtek hasonló botrányok, amelyek érzékennyé tették a lakosságot a kérdésre. Fonyódon a közösségi csoportokban többen is azt firtatták, hogy a városi útfelújítások során nem kerülhettek-e nem megfelelő, esetleg szennyezett anyagok a burkolat alá. Az ügyben Erdei Barnabás polgármester is megszólalt, aki egyértelműen cáfolta a feltételezéseket.

Közlése szerint a városüzemeltetés soha nem használt azbeszttartalmú anyagot, illetve olyan aszfaltot sem, amely ilyen összetevőt tartalmazhatna.

A városvezetés hangsúlyozta: minden útépítés és karbantartás a hatályos jogszabályoknak és szigorú műszaki előírásoknak megfelelően történik, így nem áll fenn azbesztszennyezés veszélye a Balaton-parton. Az önkormányzat kizárólag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyagokkal dolgozik, így a felhasznált burkolatok biztonságosak, és nem jelentenek egészségügyi kockázatot a lakosság számára.