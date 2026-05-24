Azbesztszennyezés miatt több mint 250 település neve került fel egy friss listára – mutatjuk

Több mint 250 magyarországi településre kerülhetett az osztrák bányákból származó, azbesztet tartalmazó kőzúzalékból – derült ki egy közérdekű adatigénylés nyomán. Az azbesztszennyezés ügyében Németh Martin büki önkormányzati képviselő kérte ki a NAV-tól a 2015 és 2026 közötti szállítási adatokat – számolt be róla a VAOL.

Az azbesztszennyezés ügyében interaktív térképet is közzétettek

Azbesztszennyezés miatt vizsgálhatják az érintett településeket

A politikus szerint az azbesztszennyezés pontos mértéke továbbra sem ismert, ugyanakkor a nyilvánosságra hozott lista és az interaktív térképek segíthetnek az érintett települések beazonosításában. Az adatok négy osztrák bánya – Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf és Rumpersdorf – szállítmányait tartalmazzák.

Németh Martin közölte: a dokumentumok az első célállomásokat mutatják, ezért előfordulhat, hogy a kőzúzalék később további településekre is eljutott kereskedőkön keresztül. A képviselő szerint a lista segítséget nyújthat azoknak, akik szeretnék ellenőrizni, milyen anyag kerülhetett a környezetükbe.

A honlapján közzétett térképeken külön jelölték az érintett célállomásokat. A politikus arra kérte az illetékes szerveket, hogy hozzák nyilvánosságra a pontos lerakási helyeket is, hogy a lakosság teljesebb képet kapjon az ügyről.