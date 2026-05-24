Azbesztszennyezés miatt több mint 250 település neve került fel egy friss listára – mutatjuk

Újabb részletek derültek ki az osztrák bányákból érkező kőzúzalék szállításairól. Az azbesztszennyezés ügyében több mint 250 magyarországi település neve került nyilvánosságra egy közérdekű adatigénylés után.
Több mint 250 magyarországi településre kerülhetett az osztrák bányákból származó, azbesztet tartalmazó kőzúzalékból – derült ki egy közérdekű adatigénylés nyomán. Az azbesztszennyezés ügyében Németh Martin büki önkormányzati képviselő kérte ki a NAV-tól a 2015 és 2026 közötti szállítási adatokat – számolt be róla a VAOL.

Az azbesztszennyezés ügyében interaktív térképet is közzétettek
Azbesztszennyezés miatt vizsgálhatják az érintett településeket

A politikus szerint az azbesztszennyezés pontos mértéke továbbra sem ismert, ugyanakkor a nyilvánosságra hozott lista és az interaktív térképek segíthetnek az érintett települések beazonosításában. Az adatok négy osztrák bánya – Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf és Rumpersdorf – szállítmányait tartalmazzák.

Németh Martin közölte: a dokumentumok az első célállomásokat mutatják, ezért előfordulhat, hogy a kőzúzalék később további településekre is eljutott kereskedőkön keresztül. A képviselő szerint a lista segítséget nyújthat azoknak, akik szeretnék ellenőrizni, milyen anyag kerülhetett a környezetükbe.

A honlapján közzétett térképeken külön jelölték az érintett célállomásokat. A politikus arra kérte az illetékes szerveket, hogy hozzák nyilvánosságra a pontos lerakási helyeket is, hogy a lakosság teljesebb képet kapjon az ügyről.

