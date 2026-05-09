azbeszt-ügy

Fontos vizsgálatok kezdődtek Sopronban az azbesztszennyezés miatt

Több önkormányzati útszakaszon vettek mintát a szakemberek. Az azbesztszennyezés gyanúja miatt Sopronban is ellenőrzik az utakat.
Az azbesztszennyezés felderítésére Sopronban 34 önkormányzati útszakaszon végeztek mintavételt. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el.

Fontos vizsgálatok kezdődtek Sopronban az azbesztszennyezés miatt

Azbeszt-ügy: 34 soproni útszakaszon végeznek méréseket

Az azbesztszennyezés miatt elrendelt soproni vizsgálatok mintavételei csütörtökre befejeződtek. A város önkormányzata összesen 34 önkormányzati útszakaszon rendelt el akkreditált méréseket a szakértők javaslata alapján.

Az elmúlt hetekben az ország nyugati részét érintő azbesztbotrány miatt több szervezet és hatóság is vizsgálódni kezdett. A Greenpeace mellett a felelős állami szervek és az önkormányzatok is ellenőrzéseket indítottak annak kiderítésére, érintettek-e egyes utak és területek a szennyezésben.

Sopron polgármestere, dr. Farkas Ciprián közölte: az érintett utak nem rendelkeznek aszfaltzárással, ezért elővigyázatosságból indokoltnak tartották a mintavételeket. Az eredmények várhatóan tíz napon belül készülnek el, és azokat nyilvánosságra hozzák.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal közben saját hatáskörben is vizsgálatokat folytat, mivel a szennyezés magánterületeket is érinthet.

Az önkormányzat által vizsgált utcák és területek listáját a Kisalföld oldalán tekintheti meg.

Egyre nagyobb a baj: újabb magyar városokat fenyeget az azbesztszennyezés

Újabb nyugat-magyarországi településeken merült fel az azbesztszennyezés gyanúja, miután Szombathelyen már kimutatták az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó szennyezést. A szakértők szerint a probléma nem egyedi eset, az azbeszt-ügy tovább gyűrűzik.

Parkolót zártak le, utcák kerülnek veszélybe

Lezárták a Mártírok útja és Kisfaludy utca sarkán lévő parkolót, miután veszélyes anyag jelenlétét feltételezték egy újabb magyar városban. Az azbesztszennyezés Zalaegerszegen több utcát és közterületet is érinthet, a városban azonnali intézkedések indultak.

 

