Az azbesztszennyezés felderítésére Sopronban 34 önkormányzati útszakaszon végeztek mintavételt. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el.

Fontos vizsgálatok kezdődtek Sopronban az azbesztszennyezés miatt A képFotó: MW

Azbeszt-ügy: 34 soproni útszakaszon végeznek méréseket

Az azbesztszennyezés miatt elrendelt soproni vizsgálatok mintavételei csütörtökre befejeződtek. A város önkormányzata összesen 34 önkormányzati útszakaszon rendelt el akkreditált méréseket a szakértők javaslata alapján.

Az elmúlt hetekben az ország nyugati részét érintő azbesztbotrány miatt több szervezet és hatóság is vizsgálódni kezdett. A Greenpeace mellett a felelős állami szervek és az önkormányzatok is ellenőrzéseket indítottak annak kiderítésére, érintettek-e egyes utak és területek a szennyezésben.

Sopron polgármestere, dr. Farkas Ciprián közölte: az érintett utak nem rendelkeznek aszfaltzárással, ezért elővigyázatosságból indokoltnak tartották a mintavételeket. Az eredmények várhatóan tíz napon belül készülnek el, és azokat nyilvánosságra hozzák.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal közben saját hatáskörben is vizsgálatokat folytat, mivel a szennyezés magánterületeket is érinthet.

Az önkormányzat által vizsgált utcák és területek listáját a Kisalföld oldalán tekintheti meg.

Egyre nagyobb a baj: újabb magyar városokat fenyeget az azbesztszennyezés

Újabb nyugat-magyarországi településeken merült fel az azbesztszennyezés gyanúja, miután Szombathelyen már kimutatták az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó szennyezést. A szakértők szerint a probléma nem egyedi eset, az azbeszt-ügy tovább gyűrűzik.

Parkolót zártak le, utcák kerülnek veszélybe

Lezárták a Mártírok útja és Kisfaludy utca sarkán lévő parkolót, miután veszélyes anyag jelenlétét feltételezték egy újabb magyar városban. Az azbesztszennyezés Zalaegerszegen több utcát és közterületet is érinthet, a városban azonnali intézkedések indultak.